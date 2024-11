Jak wynika z komunikatu opublikowanego w środę przez California Department of Insurance, w sprawie aresztowano cztery osoby - to Ruben Tamrazian w wieku 26 lat, Ararat Chirkinian w wieku 39 lat, Vahe Muradkhanyan w wieku 32 lat i Alfiya Zuckerman w wieku 39 lat, wszyscy pochodzący z okolic Los Angeles. Postawiono im zarzut oszustwa ubezpieczeniowego i spisku.

Departament wyjaśnił, że przeprowadzone dochodzenie wykazało, że podejrzani mieli twierdzić, że niedźwiedź uszkodził ich samochody i domagać się wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia, ale w rzeczywistości była to osoba przebrana za to zwierzę.

W kostiumie niedźwiedzia niszczyli swoje samochody

Śledztwo zostało wszczęte po tym, jak jedna z firm ubezpieczeniowych nabrała podejrzeń co do możliwego oszustwa. Podejrzani złożyli wniosek o wypłatę środków, twierdząc, że 28 stycznia tego roku w Lake Arrowhead do należącego do nich samochodu marki Rolls Royce Ghost wszedł niedźwiedź i uszkodził wnętrze pojazdu. Firmie dostarczyli nagranie, rzekomo pokazujące działanie zwierzęcia. Spędza ono kilkadziesiąt sekund w środku, a na siedzeniach widać potem m.in. zadrapania.