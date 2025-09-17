Amerykańscy obserwatorzy na ćwiczeniach Zapad-2025 Źródło: Reuters

Pentagon potwierdził we wtorek, że dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali dzień wcześniej wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojenne Zapad-2025, które od piątku odbywały się na 41 poligonach na Białorusi i w Rosji.

- Ambasada USA w Mińsku na Białorusi otrzymała zaproszenie dla naszego attache wojskowego na obserwowanie ćwiczeń Zapad-2025 na Białorusi. Przyjęliśmy to zaproszenie w świetle ostatnich owocnych kontaktów dwustronnych między naszymi krajami - powiedział rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Amerykańscy oficerowie obserwowali manewry Zapad-2025 Źródło: Ramil Sitdikov / Reuters / Forum

- Obserwowanie ćwiczeń jest powszechną praktyką wśród innych armii, a attache wojskowy USA jest częścią większej grupy międzynarodowych obserwatorów. Ze względu na dogodny termin, nowy attache wojskowy mógł uczestniczyć w nich jednocześnie z ustępującym attache - wyjaśnił Parnell.

Amerykanie przyglądali się manewrom Zapad-2025

W poniedziałek agencja Reutera informowała, że dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali w poniedziałek wspólne manewry wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad-2025.

Białoruski resort obrony opublikował nagranie wideo, na którym widać dwóch umundurowanych wojskowych amerykańskich, którzy dziękują ministrowie obrony Białorusi Wiktarowi Chreninowi za zaproszenie i ściskają mu dłoń.

Manewry Zapad-2025 skończyły się we wtorek. Według przywódcy Władimira Putina wzięło w nich udział około 100 tysięcy żołnierzy i użyto w nich 10 tys. sztuk sprzętu wojskowego.

