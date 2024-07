Według władz kierowca Daniel Hyden z Monmouth Junction w New Jersey prowadził pojazd na Manhattanie z nadmierną prędkością. Minął znak stopu bez zatrzymania i stracił panowanie nad pickupem. Wjechał przez chodnik z ulicy do parku, w południowej części miasta, a następnie uderzył w grupę ludzi, celebrujących Święto Niepodległości 4 lipca. Policja poinformowała, że do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło prawdopodobnie po bójce Hydena z innym mężczyzną. W wyniku wypadku zmarły dwie kobiety oraz syn jednej z nich. Obrażeń doznało osiem osób, a wśród nich 11-letni chłopiec. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali.