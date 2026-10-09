Świat Wołodymyr Zełenski: Rosja odwdzięczy się za diesel dalszym terrorem i podstępem Filip Czerwiński |

11 osób zginęło w rosyjskim ataku na Ukrainę (wideo z 7 października 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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"Każde złagodzenie sankcji wobec Rosji bez jasnej i trwałej umowy o deeskalacji to oczywista słabość" - napisał w piątek wieczorem na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wymienił w swoim wpisie decyzję o zniesieniu sankcji unijnych wobec rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana, a także ogłoszone w piątek porozumienie USA z Rosją o imporcie oleju napędowego, czyli diesla.

"Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnego pożytku cywilizowanemu światu. Rosja 'odwdzięczy się' za diesel dalszym terrorem i podstępem. Pozwolenie Rosji na sprzedaż produktów naftowych to inwestycja w wojnę, którą trzeba zakończyć, a nie przedłużać. Potrzebna jest prawdziwa deeskalacja z Rosją na zasadzie wzajemności" - oświadczył Zełenski.

Peace never comes through weakness. Today, representatives of the U.S. Congress were in Kyiv – a bipartisan delegation – and I am grateful to them for visiting Ukraine at such a difficult time. They asked: what is needed to end the war? The answer must be strong. There must be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2026 Rozwiń

Ukraina proponuje USA umowę

Prezydent Ukrainy zadeklarował, że "Ukraina jest gotowa podjąć symetryczne kroki deeskalacyjne, a amerykańska ekipa zna nasze stanowisko".

"Ukraina nie podpali rosyjskich rafinerii naftowych, jeśli Rosja nie będzie niszczyć naszej infrastruktury energetycznej. To właśnie taki rodzaj umowy proponujemy Ameryce, i wierzymy, że Stany Zjednoczone mają wystarczającą siłę, by osiągnąć taki kompromis" - przekazał we wpisie.

Zełenski poinformował, że w piątek przedstawiciele Kongresu USA - zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej - byli w Kijowie, za co jest im wdzięczny.

"Zapytali: czego potrzeba, by zakończyć wojnę? Odpowiedź musi być zdecydowana. Muszą być sankcje na mocy ustawy Lindseya Grahama, musi być wsparcie dla Ukrainy w ochronie życia, i musi być presja na Rosję za jej wojnę" - napisał.

Mieszkańcy Zaporoża po rosyjskim bombardowaniu (9 października 2026 roku) Źródło zdjęcia: OLEG MOVCHANIUK/PAP/EPA

Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama - inicjatora tych wysiłków - kodyfikuje istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i pozwala prezydentowi USA na nałożenie kolejnych. W tym możliwość ustanowienia ceł w wysokości do 100 procent na państwa z pierwszej piątki największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych.

Donald Trump podpisał ustawę Lindseya Grahama, ale dotychczas nie skorzystał z tych uprawnień.