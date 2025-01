Szef Pentagonu o szczegółach katastrofy. Ruszyło śledztwo

Pete Hegseth odniósł się do katastrofy lotniczej w Waszyngtonie na nagraniu wideo zamieszczonym na koncie resortu obrony. Jak przekazał, załoga wojskowego śmigłowca Black Hawk, który zderzył się z samolotem pasażerskim, wykonywała w środę coroczny trening latania w nocy.

- To była dość doświadczona załoga, która przeprowadzała wymagany coroczny sprawdzian latania w nocy. Mieli gogle noktowizyjne - oznajmił. Ogłosił też, że jednostka, do której należeli żołnierze, stacjonujący w Forcie Belvoir w Wirginii 12. batalion lotniczy US Army, otrzymała rozkaz 48-godzinnej przerwy operacyjnej na czas analizy wypadku. Hegseth poinformował, że w sprawie trwa dochodzenie i dodał, że spodziewa się, że szybko ustali ono, czy śmigłowiec leciał odpowiednim torem i na odpowiedniej wysokości.