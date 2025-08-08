Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Podnieśli poziom wody w rzece, by J.D. Vance mógł popływać kajakiem

J. D. Vance
J.D. Vance i jego rodzina opuszczają Indie po czterodniowej wizycie
Źródło: Reuters
Poziom wody w rzece Little Miami został podniesiony przez wojsko, by wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J. D. Vance mógł się cieszyć na urlopie "idealnymi warunkami" podczas wyprawy na kajaki - w czwartek poinformowały media. Do sprawy odnieśli się już Secret Service i rzecznik wiceprezydenta.
Kluczowe fakty:
  • Nagłe podniesienie poziomu rzeki mogli zaobserwować lokalni mieszkańcy.
  • Wojsko wyjaśniło, że celem działania jego było zapewnienie bezpiecznej żeglugi personelowi Secret Service.
  • Prawnik pracujący w przeszłości w administracji prezydenta George'a W. Busha nazwał tę sytuację "skandalem".

W czwartek "The Guardian" podał, że okoliczni mieszkańcy stanu Ohio mogli zauważyć wiceprezydenta J.D. Vance'a podczas spływu kajakowego wraz z rodziną w dniu jego urodzin, 2 sierpnia. Z danych amerykańskich służb geologicznych wynika, że w tym czasie nastąpił nagły wzrost poziomu wody w rzece Little Miami i odpowiadający temu spadek poziomu wody w pobliskim jeziorze Caesar Creek.

J. D. Vance świętuje urodziny w kajaku

Rzecznik Korpusu Inżynieryjnego Armii USA Gene Pawlik powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Guardian", że jego formacja otrzymała prośbę o "tymczasowe zwiększenie odpływu wody z jeziora Caesar Creek w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi personelowi Secret Service Stanów Zjednoczonych". - Ustalono, że te działania nie wpłyną negatywnie na poziom wody w dolnym i górnym biegu rzeki – dodał.

Jak ustalił "Guardian", podczas wcześniejszego, wspólnego rozpoznawania terenu przez wojsko i Secret Service, jedna z łodzi miała osiąść na mieliźnie, co skłoniło Secret Service do podjęcia decyzji o podniesieniu poziomu wody. Rzecznik Secret Service przekazał "The Independent", że służby działały wspólnie z władzami Ohio ds. zasobów naturalnych i Korpusem, aby zapewnić, że ochrona wiceprezydenta będzie mogła "bezpiecznie działać przy odpowiednim poziomie wody podczas niedawnej wizyty".

Sprawa spotkała się z krytyką. "To skandaliczne, że korpus inżynieryjny armii wydaje pieniądze podatników, żeby wiceprezydent mógł popływać kajakiem, podczas gdy cięcia budżetu amerykańskich parków narodowych poważnie wpłynęły na rodzinne wakacje innych" – skomentował w serwisie X prawnik Richard Painter, który pracował w administracji George'a W. Busha.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Vance: era niekwestionowanej dominacji USA się skończyła

Vance: era niekwestionowanej dominacji USA się skończyła

Vance: Rosjanie chcą za wiele

Vance: Rosjanie chcą za wiele

Rzecznik wiceprezydenta zaprzecza

Na doniesienia te zareagował też rzecznik wiceprezydenta J.D. Vance'a. Zaprzeczył, by on lub jego zespół zwrócili się do wojskowych inżynierów, by podnieść poziom wody w rzece - podał w piątek dziennik "The Guardian". Rzecznik wspomniał również, że "Secret Service stosuje środki ochronne bez wiedzy wiceprezydenta lub jego sztabu, jak miało to miejsce w zeszły weekend".

OGLĄDAJ: "Trump boi się trzeciej wojny światowej"
Donald Trump

"Trump boi się trzeciej wojny światowej"

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: PAP, The Independent, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: ERIK S. LESSER/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
J.D. VanceUSA
Czytaj także:
Polscy kierowcy przekraczają prędkość (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędził się na niemieckiej autostradzie, stracił prawo jazdy
Świat
para choroba rak shutterstock_671185222
Seksualność jest prawem. Choroba onkologiczna nie może go odbierać
Piotr Wójcik
Ewakuacja turysty
Atak epilepsji na górskim szlaku
Wrocław
Prokuratura Regionalna w Warszawie
Ruch prokuratury w sprawie dotacji z KPO
Polska
imageTitle
Gwiazda EuroBasketu po pierwszych treningach z kadrą. Szlifuje formę na Polskę
EUROSPORT
nastolatki sklej
Szukają piątki dziewcząt. Apel policji
Kraków
Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej United States Border Patrol
Były Superman będzie wyrzucał ludzi z USA. "Wierzę, że podjąłem słuszną decyzję"
Kultura i styl
pustynia kaktus arizona shutterstock_232246297
Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było
METEO
Mężczyzna z objawami zawału potrzebował pilnej pomocy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli go na ławce, kilkanaście dni wcześniej "opuścił samowolnie szpital". Trafił tam ponownie
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki wywiąże się ze swoich obietnic? Sondaż
Polska
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
Polska "bardziej zadłużona niż Ukraina"? Manipulacja Konfederacji
KONKRET24
imageTitle
Prowokowała koszulką, zgrywała niewiniątko. Kim jest rywalka Świątek
EUROSPORT
Matka była pijana (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka w ciąży, zostawiła bez opieki dwoje dzieci
Katowice
Donald Trump, prezydent USA
"Musi natychmiast ustąpić". Trumpowi nie podoba się prezes firmy technologicznej
BIZNES
mandat
Zjadł obiad, "na pamiątkę" zabrał talerze
Lublin
Brutalne zabójstwa kotów na działkach w Zgorzelcu
Na działkach giną koty
Wrocław
Utrudnienia podczas próby defilady
Próba generalna przed defiladą. Długa lista zamkniętych ulic
WARSZAWA
Maszewo. Atak na policjanta
Uderzył policjanta i uciekł
Szczecin
Tokio, Japonia
Tokio jest najlepszym miejscem na workation. Tu się najlepiej pracuje i wypoczywa
BIZNES
KPO
Minister o "cwaniackich projektach"
Polska
imageTitle
Kontrowersyjny transfer. Poważne oskarżenia, kibice protestują
EUROSPORT
Pogotowie poinformowało o potrąceniu policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wezwała policję do agresywnego partnera. Została zatrzymana
Kraków
Prezydent Karol Nawrocki z rodziną w towarzystwie byłej pary prezydenckiej
Gdzie zamieszka prezydent? "W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko"
Polska
34-latek ukrywał się w polach, kilka kilometrów od zakładu pracy
Wszedł do zakładu, podszedł do żony i zadał cios nożem
Opole
Jarosław Kaczyński
Nieprawidłowości w sprawie dotacji. Kaczyński komentuje
Polska
ABW
"W nieudolny sposób" próbował zostać agentem w Polsce
Świat
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Kłopoty zdrowotne Lewandowskiego
EUROSPORT
Droga uszkodzona po intensywnych opadach deszczu
Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"
METEO
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
WCH UJ budzi pytania o "powagę uniwersytetu". Jest petycja
Kraków
Wojna w Ukrainie, amerykańska haubica M777
"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica