Blinken i Austin piszą do władz Izraela

Szefowie resortów dyplomacji i obrony USA, Antony Blinken i Lloyd Austin zwrócili się w liście do izraelskich władz, by wykonały konkretne kroki w celu poprawy tragicznej sytuacji cywilów w Strefie Gazy. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że list nie miał być potraktowany jako groźba.

Izrael musi w ciągu 30 dni wykonać konkretne kroki w celu poprawy tragicznej sytuacji cywilów w Strefie Gazy, by uniknąć prawnych konsekwencji dotyczących dostaw broni - napisali w liście do izraelskich władz szefowie resortów dyplomacji i obrony USA, Antony Blinken i Lloyd Austin.

W datowanym na niedzielę piśmie do ministra obrony Joawa Galanta i ministra spraw strategicznych Rona Dermera, Blinken i Austin przypominają, że według prawa muszą oni monitorować realizację złożonego w marcu zapewnienia, że Izrael nie będzie utrudniał transportu amerykańskiej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Odnotowują przy tym, że choć poczynione przez Izrael zmiany początkowo przyczyniły się do zwiększenia dostaw pomocy humanitarnej, to obecnie sytuacja jest "tragiczna". Zagrozili, że jeśli w ciągu 30 dni Izrael nie podejmie szeregu konkretnych i wymienionych w liście kroków, "może to mieć konsekwencje dla polityki USA na mocy NSM-20 i odpowiedniego prawa USA".