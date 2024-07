Ukraińcy zaatakowali "Sławianina". "Znaczne uszkodzenia"

882 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Ukraińska armia potwierdziła, że przeprowadziła atak dronami na prom kolejowy w porcie Kawkaz w Kraju Krasnodarskim w Rosji. Jednostka o nazwie "Sławianin" została "znacznie uszkodzona". Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Nowy premier Estonii Kirsten Michal, którego rząd został zaprzysiężony we wtorek, w rozmowie z agencją Reutera zapowiedział, że jego gabinet będzie wspierał Ukrainę aż do jej zwycięstwa w wojnie z Rosją .

> Ukraińska armia potwierdziła, że przeprowadziła atak dronami na prom kolejowy w porcie Kawkaz w Kraju Krasnodarskim w Rosji. Jednostka o nazwie "Sławianin" została znacznie uszkodzona - przekazała armia. Kijów podkreśla, że zaatakowany prom był trzecim i ostatnim tego typu, używanym przez Rosję do celów wojskowych w regionie. "Okupanci używali tego promu do transportu wagonów, pojazdów i kontenerów do celów wojskowych" - poinformował Sztab Generalny Sił Ukrainy.