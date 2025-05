Zełenski po rozmowach z Trumpem: nie ufamy Rosji, chcemy zawieszenia broni jako pierwszego kroku Źródło: TVN24BiS

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że może dojść do spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, USA, krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. "Ukraina jest gotowa do bezpośrednich rozmów z Rosją w dowolnym formacie, który przyniesie rezultaty" - stwierdził Zełenski.

Kijów i jego partnerzy rozważają zorganizowanie spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w ramach dążenia do zakończenia wojny - przekazał w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na briefingu prasowym.

Występując przed dziennikarzami w Kijowie po odbyciu w poniedziałek dwóch rozmów telefonicznych z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ukraiński przywódca stwierdził, że ma nadzieję, że spotkanie odbędzie się tak szybko, jak to możliwe.

"Potwierdziłem, że Ukraina jest gotowa do bezpośrednich rozmów z Rosją w dowolnym formacie, który przyniesie rezultaty. Turcja, Watykan, Szwajcaria - rozważamy wszystkie możliwe platformy. Ukrainy nie trzeba o tym przekonywać, a nasi przedstawiciele są gotowi do podejmowania realnych decyzji w negocjacjach. Musimy upewnić się, że Rosja jest równie gotowa do takich produktywnych negocjacji" - napisał Zełenski w Telegramie.

Zełenski: memorandum mogło być omówione przez Putina i Trumpa

Ukraiński prezydent zaznaczył, że Rosja i Ukraina mogą podpisać memorandum, po którym nastąpi porozumienie, kończące wojnę na pełną skalę. Oczekuje się, że memorandum będzie zawierać zgodę na zawieszenie broni.

Według Zełenskiego jest prawdopodobne, że odpowiednie memorandum zostało omówione przez Putina i Trumpa. "W formacie dwustronnym może istnieć memorandum, które może następnie prowadzić do mapy drogowej, prowadzącej do zakończenia wojny. To znaczy do porozumienia. Mówimy o memorandum, które będzie wspierane przez oba kraje, które obejmuje również zawieszenie broni" - podkreślił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/PAP/EPA

"Nikt nie wycofa naszych wojsk z naszych terytoriów, to konstytucyjny obowiązek - mój i naszych wojskowych. Żadnego ultimatum, nikt nie odda swoich ziem, swoich ludzi, swoich domów. Nie wiem, jakie są zasady memorandum, ale jeśli Rosja stawia warunki wycofania naszych wojsk z naszej ziemi, to znaczy, że nie chcą zakończenia wojny. Ponieważ wyraźnie rozumieją, że Ukraina tego nie zrobi" - oświadczył Zełenski.

"Od USA zależy, czy Putin i rosyjska armia będą nadal zarabiać na wojnie"

Według Zełenskiego Trump uważa, że Rosja jest gotowa na kompromis, a najważniejszą rzeczą dla niego jest rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji między Ukrainą a Rosją. "Dla nas wszystkich bardzo ważne jest, aby Stany Zjednoczone nie dystansowały się od negocjacji i pokoju, ponieważ jedynym, który jest tym zainteresowany, jest Putin" - dodał.

"Jeśli chodzi o amerykański pakiet sankcji, to inna historia. Musimy wszyscy intensywnie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby upewnić się, że w pewnym momencie nałożą one odpowiednie sankcje. To bardzo pomoże, sankcje bankowe i energetyczne. Od Ameryki w dużej mierze zależy, czy Putin i rosyjska armia będą nadal zarabiać na tej wojnie, czy też staną w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych" - zauważył Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że chciałby zobaczyć zawieszenie broni jako pierwszy krok, aby Rosjanie mogli zademonstrować swoją prawdziwą wolę zakończenia tej wojny.

Wcześniej, Trump powiedział, że jego poniedziałkowa rozmowa z Putinem poszła bardzo dobrze, a w jej myśl Rosja i Ukraina rozpoczną natychmiast negocjacje w sprawie zawieszenia broni. Zaznaczył jednak, że warunki zostaną wynegocjowane między dwiema stronami.

Z Zełenskim rozmawiał też krótko przed rozmową z Putinem. Według "Wall Street Journal", Zełenski przed rozmową miał doradzić Trumpowi, by wywarł na Putina nacisk w kwestii przyjęcia 30-dniowego zawieszenia broni, spotkania wszystkich trzech liderów, a także by powiedział mu, że Stany Zjednoczone nie podejmą żadnych decyzji w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa.

Putin w poniedziałek po rozmowie ocenił z kolei, że "była ona bardzo merytoryczna, szczera i pomocna". Stwierdził, że Rosja jest gotowa, by "pracować z Ukrainą nad memorandum w sprawie przyszłych rozmów pokojowych". Podkreślił też, że zawieszenie broni jest możliwe, gdy będą "osiągnięte uzgodnienia".