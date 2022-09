O wsparciu dla Ukrainy i "wyzwaniach nadchodzącej zimy". Von der Leyen spotkała się z Zełenskim

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pochwaliła w czwartek w Kijowie władze Ukrainy za "ogromne postępy" na drodze integracji europejskiej. Zapowiedziała przekazanie 100 milionów euro pomocy na remont zniszczonych podczas wojny z Rosją szkół i oświadczyła, że Unia Europejska chce zwiększyć dostawy energii z Ukrainy.

- Proces uzyskiwania członkostwa (Ukrainy w UE) trwa. Pragnę zauważyć, że Ukraina czyni ogromne postępy na tej drodze. Jak wiecie, wspieramy was wszędzie, gdzie możemy. Nie muszę mówić o przyspieszeniu procesu, gdyż wy sami go przyspieszacie i jest to bardzo dobre - powiedziała von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Ukraiński prezydent podkreślił, że Ukraina i Unia Europejska powinny wspólnie odpowiedzieć na wyzwania nadchodzącej zimy. - Omówiliśmy kwestię wyzwań energetycznych. Widzimy, jak rosyjski wróg atakuje nasze elektrociepłownie i infrastrukturę energetyczną. Takich wyzwań będzie wiele podczas nadchodzącej zimy. Należy to rozumieć i pracować razem. Dlatego że państwa Unii Europejskiej także stoją przed skomplikowanymi wyzwaniami i rozumiemy, że musimy sobie nawzajem pomagać – powiedział.

Zełenski podziękował jednocześnie Unii za możliwość przyłączenia sieci energetycznych Ukrainy do europejskich.

- Jest to rzeczywiście duża pomoc. Wszyscy jesteśmy tym zainteresowani. Państwa Unii Europejskiej mogą otrzymać od Ukrainy tani prąd i to pomoże ludziom w Unii Europejskiej. Ukraina może na tym zarabiać pieniądze i to pomoże nam wypłacać wynagrodzenia i emerytury w tym trudnym okresie - mówił.

Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w Kijowie PAP/Viacheslav Ratynskyi

Szefowa KE o dostawach energii z Ukrainy

Von der Leyen wskazała, że współpraca w sferze energetycznej jest bardzo dobra. - Zrobiliście już bardzo dużo. Mówił pan o sieciach energetycznych. Możemy przypomnieć, że na początku tej straszliwej wojny istniał plan, że w 2024 roku ukraińskie sieci zostaną przyłączone do europejskich. Zrobiliśmy to w ciągu dwóch tygodni i od tego czasu Ukraina dostarcza energię do Unii Europejskiej. Chcemy zwiększyć tę współpracę, gdyż przynosi ona stabilne dochody, na przykład dla Ukrainy – powiedziała.

Przewodnicząca KE pogratulowała w Kijowie wojskom ukraińskim w związku z ostatnimi sukcesami na froncie wojny z Rosją i zaapelowała do państw unijnych o utrzymywanie pomocy militarnej.

- Chcę pogratulować wam waszych sukcesów wojskowych. Jestem pod wrażeniem, widząc bohaterstwo Sił Zbrojnych Ukrainy, których sukces podniósł na duchu nie tylko naród ukraiński, ale i wszystkich waszych przyjaciół – mówiła.

Ukraińscy żołnierze w obwodzie charkowskim, 14 września 2022 r. PAP/Alena Solomonova

- Wszystkim państwom członkowskim rekomenduję, choć nawet nie powinnam rekomendować, bo wszyscy mamy takie samo podejście, że absolutnie życiowo ważne i konieczne jest wspieranie Ukrainy sprzętem wojskowym, którego potrzebuje dla swej obrony. I oni udowodnili, że zdolni są to zrobić, jeśli są dobrze wyposażeni – oświadczyła.

Zełenski: dla nas priorytetem jest obrona przeciwrakietowa

Zełenski tłumaczył, że Ukraina potrzebuje w pierwszej kolejności środków obrony przeciwrakietowej i powietrznej. - Dla nas priorytetem jest dziś obrona przeciwrakietowa. Nie wiem, jak szybko rozwiązać ten problem. Rozpoczęliśmy rozmowy i mamy pozytywne wyniki jeśli chodzi o rozmowy z niemieckimi partnerami na temat dostaw systemów NASAMS i IRIS-T. Czekamy na kilka z nich, jednak dotąd nie otrzymaliśmy ani jednego – poinformował.

Prezydent podkreślił, że Ukraina gotowa jest do współpracy w tym zakresie z Francją, Włochami, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi.

Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w Kijowie PAP/Viacheslav Ratynskyi

Von der Leyen o pomocy dla Ukrainy

Prócz środków na pomoc dla szkół Ursula von der Leyen zadeklarowała w Kijowie kolejną pomoc makrofinansową dla Ukrainy.

- Omówiliśmy wsparcie budżetu, tak zwaną pomoc makrofinansową. Bardzo się cieszę, że Parlament Europejski przegłosował dziś przekazanie Ukrainie pięciu miliardów euro pożyczki. Pracujemy nad kolejną pomocą. Pięć miliardów euro może być wydzielone w pierwszej transzy w połowie października – powiedziała.

Wcześniej prezydent Ukrainy wręczył przewodniczącej KE order Jarosława Mądrego. Von der Leyen oświadczyła, że jest to dla niej wielki zaszczyt. - Przyjmuję to odznaczenie w imieniu wszystkich obywateli UE jako symbol naszych silnych stosunków – napisała na Twitterze.

Zełenski odsłonił tablicę z nazwiskiem von der Leyen

Po konferencji prasowej Zełenski odsłonił w Alei Odwagi tablicę z nazwiskiem Ursuli von der Leyen. Ukraiński prezydent wyróżnia w ten sposób polityków, którzy najbardziej aktywnie wspierają jego kraj w toczącej się wojnie z Rosją.

Pierwszą tablicę odsłonięto w Alei Odwagi w sierpniu. Widnieje na niej nazwisko prezydenta Andrzeja Dudy. W ubiegłym tygodniu, podczas wizyty na Ukrainie premiera Mateusza Morawieckiego, odsłonięto tam tablicę z jego nazwiskiem oraz nazwiskiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Autor:js/kg

Źródło: PAP