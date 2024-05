Ukraina przywraca świadczenie usług konsularnych dla mężczyzn w wieku poborowym

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zniesie od 18 maja tymczasowy zakaz świadczenia usług konsularnych dla mężczyzn w wieku 18-60 lat, którzy mieszkają za granicą - odnotowała agencja Reutera. W tym dniu wchodzi w życie nowa ustawa mobilizacyjna, która wprowadza zmiany w dotychczasowym systemie rekrutacji do ukraińskiego wojska.

Setki tysięcy Ukraińców w wieku mobilizacyjnym mieszka za granicą, podczas gdy ich kraj stoi w obliczu dotkliwego niedoboru żołnierzy, broniących się przed inwazją zbrojną Rosji - poinformowała agencja Reutera, odnosząc się do piątkowej decyzji resortu dyplomacji w Kijowie.

"To tak nie działa"

"Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa" - napisał wówczas na platformie X.

Ustawa mobilizacyjna wchodzi w życie

18 maja w Ukrainie wchodzi w życie nowa ustawa mobilizacyjna, która wprowadza szereg zmian w obecnym systemie rekrutacji do wojska, między innymi rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego.