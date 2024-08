Jak zauważył dziennikarz Simon Shuster, ukraińskie morskie drony przypominają z wyglądu statki badawcze przeznaczone do pomiaru ruchów pływów. Koszt wyprodukowania jednej sztuki to około 200 tysięcy dolarów.

"Magura to plaga rosyjskiej marynarki wojennej - morski dron, który pomógł zmienić bieg wojny w Ukrainie, przebić się przez rosyjską blokadę Morza Czarnego i zrewolucjonizować wojnę morską" - napisano w artykule. Dodano, że "ataki te zmusiły rosyjską marynarkę wojenną do wycofania się z wybrzeży Ukrainy, co niemal oznaczało porażkę w największej bitwie morskiej, jaką Europa widziała od czasów II wojny światowej".