Świat Nowym premierem Ukrainy ma zostać Serhij Korecki Oprac. Filip Czerwiński |

Rosyjskie ataki w Ukrainie (11.07.2026) Źródło wideo: Paweł Laskosz/TVN24 Źródło zdj. gł.: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

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Serhij Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftogaz Ukrainy, ma zostać kandydatem na premiera ukraińskiego rządu - przekazał w poniedziałek portal Ukraińska Prawda, powołując się na własne źródła w administracji głowy państwa.

Jak wynika z informacji portalu, Korecki miał zgodzić się na przyjęcie tej propozycji na spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

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Priorytety dla nowego rządu

Ukraińska Prawda opisała, że w czasie tej rozmowy Zełenski miał określić główne priorytety działań nowego rządu: przygotowanie kraju do prawdopodobnie najcięższej dotychczas zimy, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja sytuacji ekonomicznej oraz efektywne koordynowanie wsparcia międzynarodowego.

Według portalu wybór Koreckiego na stanowisko premiera ma wynikać między innymi z pozytywnej oceny jego działalności jako szefa koncernu Ukrnafta. Firma znacznie poprawiła wyniki finansowe w czasie, gdy kierował nią Korecki.

Serhij Korecki Źródło zdjęcia: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

Prezydent Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Niedługo po tym Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Ogłaszając dymisję Swyrydenko, Zełenski podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach organów ścigania.