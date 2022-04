Michał Kamiński: Ukraińcy bronią także nas, bronią mojej żony, moich córek i mojego domu

Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Koalicji Polskiej-PSL, był w miejscach na Ukrainie, w których Rosjanie dokonali zbrodni na ludności cywilnej. - Moje całe życie, pięćdziesięcioletnie, nie przygotowało mnie na otwarty grób masowy - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24. Podkreślał, że Ukraińcy nie bronią tylko siebie. - Oni bronią nas, oni bronią mojej żony, moich córek i mojego domu w Józefowie, żeby to barbarzyństwo nie przyszło do mnie - mówił.

Delegacja polskiego Senatu odwiedziła Ukrainę, przebywała między innymi w Buczy, Irpieniu i Borodziance. Znalazł się w jej składzie Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Koalicji Polskiej-PSL.

Kamiński: całe życie nie przygotowało mnie na otwarty grób masowy

O emocjach związanych z pobytem na Ukrainie opowiadał w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24. Zwierzył się z obaw, że to, co ma w pamięci, "zostanie mu do końca życia".

- Moje całe życie, pięćdziesięcioletnie, nie przygotowało mnie na otwarty grób masowy. Nie mówię tu nawet o widoku ciał, zapachu, który temu towarzyszy, tylko o świadomość, że ta zbrodnia była dokonywana przed chwilą. Te ciała były wyraźnie rozpoznawalne. Analogia, która do mnie docierała z gigantyczną siłą, to była analogia z Katyniem, bo tam dokładnie tak byli mordowani ludzie - mówił Kamiński.

- Zostały mi widoki osiedli, które wyglądają jak osiedla w Józefowie, w którym mieszkam czy Otwocku, który jest stolicą mojego powiatu. Bo Irpień i Bucza to mniej więcej jak Józefów i Otwock. Mija pani bary sushi albo hiszpańskie wypasione knajpy, oczywiście dziś już wypalone. Mija pani supermarkety, jak u nas, mija pani samochody, którymi jeżdżą pani znajomi i moi znajomi, widzi pani dziewczynę, która opowiada o tym, że jej młodsza siostra została zgwałcona na jej oczach i jeszcze wszyscy są szczęśliwi, że nikt nie zginął, że to się skończyło tylko gwałtem - zwrócił się do prowadzącej program.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w Borodziance Zdjęcie z 14 kwietnia Marta Marchlewska-Wilczak/Kancelaria Senatu RP

Kamiński: Ukraińcy bronią także nas

- Ogrom barbarzyństwa, które się widzi tam na miejscu i bliskość tego powoduje, że do mnie dotarło na tym najbardziej pierwotnym poziomie, że ci chłopcy, którzy dzisiaj strzelają do ruskich, oni bronią nas, oni bronią mojej żony, moich córek i mojego domu w Józefowie, żeby to barbarzyństwo nie przyszło do mnie - mówił. Zwrócił uwagę, że "wielu z nas ma dzisiaj do czynienia z dziewczynami, żonami, córkami tych chłopaków, którzy nas bronią".

Następnie zwrócił się do widzów. - Pamiętajcie, że te dziewczyny, kobiety, dzieci, których spotykacie, że ich mężowie, ich ojcowie bronią nas, nie bronią tylko siebie. I to bronią nas w najbardziej elementarnym tego słowa znaczeniu. Chwytają za broń i bronią nas przed czymś, co jest niewyobrażalnym koszmarem, a jest tuż obok. Dotyka ludzi takich jak my, którzy wyglądają jak my, zachowują się jak my, są do nas bardzo podobni językowo, kulturowo, mieszkają jak my, sięgają po te same filmy, seriale jak my, którzy mają takie same lodówki, którzy potem ci barbarzyńcy plądrują - mówił dalej gość TVN24.

Kamiński: nie będę pisał "Rosja" i "Rosjanie" z dużej litery po tym, co widziałem

Kamiński mówił także o odpowiedzialności społeczeństwa rosyjskiego za czyny, których dokonuje ich armia.

- Nie będę pisał "Rosja" i "Rosjanie" z dużej litery po tym, co widziałem, dopóki Rosjanie nie powiedzą temu "stop" - powiedział. - Tej władzy Rosji nikt nie narzucił. Putin fałszuje wybory, ale ma poparcie większości Rosjan. Dzisiaj ci Rosjanie o tym wiedzą - mówił wicemarszałek Senatu.

