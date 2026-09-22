Ukraina atakuje rafinerie w Rosji. Wołodymyr Zełenski pokazał efekty
Wołodymyr Zełenski opublikował na X nagranie, na którym widać różne ujęcia ataków na rafinerie ropy naftowej na terenie Rosji i unoszące się ogromne kłęby czarnego dymu.
"W ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowano dwie rafinerie ropy naftowej - jedną w Baszkirii i jedną w obwodzie samarskim" - poinformował, dziękując żołnierzom za rezultaty ich codziennych działań.
Zełenski poinformował, że ukraińskie wojsko zaatakowało również na Morzu Czarnym. "Przenosimy wojnę z powrotem tam, skąd przyszła. Przybliżamy pokój Ukrainie. Dziękuję zaangażowanym jednostkom za ich precyzję" - dodał.
Źródło: tvn24.pl