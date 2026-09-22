Świat Ukraina atakuje rafinerie w Rosji. Wołodymyr Zełenski pokazał efekty Oprac. Kamila Grenczyn |

Ataki ukraińskiego wojska na rafinerie ropy naftowej na terenie Rosji Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Wołodymyr Zełenski opublikował na X nagranie, na którym widać różne ujęcia ataków na rafinerie ropy naftowej na terenie Rosji i unoszące się ogromne kłęby czarnego dymu.

"W ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowano dwie rafinerie ropy naftowej - jedną w Baszkirii i jedną w obwodzie samarskim" - poinformował, dziękując żołnierzom za rezultaty ich codziennych działań.

I thank our warriors for the results they achieve every day in carrying out Ukraine’s long-range sanctions. Over the past 24 hours, two oil refineries were hit – one in Bashkortostan and one in the Samara region. There were also strikes in the Black Sea. We are taking the war… pic.twitter.com/Ry9hptbE5M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026 Rozwiń

Zełenski poinformował, że ukraińskie wojsko zaatakowało również na Morzu Czarnym. "Przenosimy wojnę z powrotem tam, skąd przyszła. Przybliżamy pokój Ukrainie. Dziękuję zaangażowanym jednostkom za ich precyzję" - dodał.