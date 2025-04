Atak rakietowy na centrum Sum. "Zginęło wiele osób"

Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy Źródło: Reuters

Władze Sum w północno-wschodniej części Ukrainy poinformowały w niedzielę o ataku rakietowym sił rosyjskich na miasto. Szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko poinformował, że zginęło 21 osób, a ranne zostały co najmniej 83 osoby. Do ataku doszło w Niedzielę Palmową, gdy ludzie byli w drodze z lub na nabożeństwo.

"Przerażający rosyjski atak rakietowy na Sumy. Wrogie pociski uderzają w zwykłą ulicę miasta, w zwyczajne życie: domy, placówki edukacyjne, samochody na ulicy. A to wszystko w dniu, w którym ludzie idą do cerkwi" - napisał na Telegramie Wołodymyr Zełenski. Przekazał informację o ofiarach, dodając, że "tylko bydło może tak się zachowywać, odbierając życie zwykłym ludziom".

Obecnie trwa akcja ratunkowa, pracują wszystkie niezbędne służby - powiadomił Zełenski.

Dwie rakiety balistyczne spadły na centrum Sum w niedzielę rano. "Zginęło wiele osób" - przekazał na Telegramie pełniący obowiązki szefa władz miasta Artem Kobzar. Nieco później przekazał, że nie żyje co najmniej 20 osób.

Szef MSW Ihor Kłymenko po godzinie 12.20 czasu ukraińskiego (godz. 11.20 w Polsce), że w wyniku ataku zginęło 21 osób, a co najmniej 83 zostały ranne, w tym siedmioro dzieci.

Dziennikarze telewizji Suspilne informowali o ciężko rannych cywilach, leżących na ulicach, płonących samochodach i uszkodzonych budynkach.

Miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w Sumach Źródło: DSNS/Ukrainy

Około godziny 11 czasu ukraińskiego (godz. 10 w Polsce) MSW Ihor Kłymenko napisał na Telegramie, że Rosjanie ostrzelali centrum miasta rakietami balistycznymi w chwili, gdy na ulicach było dużo ludzi. "Ratownicy i policja przybyli na miejsce zdarzenia już od pierwszych minut. Według wstępnych danych na tę chwilę zginęło już 21 osób, a co najmniej 20 zostało rannych. Ludzie odnosili obrażenia na środku ulicy, w samochodach, w środkach transportu publicznego, w domach" - przekazał wówczas szef MSW.

"Atak na cywilów był celowy i podstępny. To nie był przypadek, to był terror" - podało z kolei we wpisie na platformie X ukraińskie ministerstwo obrony.

Ratownicy w miejscu ataku rosyjskiego pocisku Źródło: Volodymyr Zelenskyy/X

Atak w Niedzielę Palmową

W niedzielę wyznawcy prawosławia świętują Niedzielę Palmową. Do ataku doszło, gdy ludzie szli do cerkwi lub powracali z nabożeństw.

Według szefa kijowskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrija Kowałenki, Rosjanie celowo wystrzelili rakiety w Niedzielę Palmową, aby spowodować jak najwięcej ofiar. "Doszło do tego po wizycie (wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa) Steve'a Witkoffa w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Poprzednim razem był atak na Krzywy Róg, w wyniku którego zginęło wiele dzieci. Miasto zostało zaatakowane po wizycie (doradcy Putina) Kiriłła Dmitrijewa w Waszyngtonie, który również spotkał się z Witkoffem. Rosja buduje całą swoją tak zwaną dyplomację wokół ataków na cywilów" - napisał na Telegramie Kowałenko.

Miejsce uderzenia rosyjskiej rakiety w Sumach Źródło: Rada Miasta Sumy/facebook

Alarm powietrzny

W niedzielę około godziny 10.15 czasu ukraińskiego (godz. 9.15 w Polsce) w Kijowie, obwodach wschodnich i północnych został ogłoszony alarm powietrzny. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły wówczas przed zagrożeniem użycia broni balistycznej wystrzelonej w obwodzie kurskim w Rosji.

Później siły powietrzne poinformowały o wykryciu pocisków lecących w kierunku obwodu sumskiego. Następnie pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Sumach.