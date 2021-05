Blinken: Rosja wycofała część wojsk, ale znaczne siły pozostają przy granicy z Ukrainą

- Rozmawialiśmy o zagrożeniach, jakie są obserwowane wokół Ukrainy ze strony Rosji - oznajmił Antony Blinken podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Odniósł się do "największej od 2014 roku" mobilizacji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. - Jesteśmy z wami, zarówno my, jak i nasi partnerzy, wspieramy was - zapewnił, dodając, że USA zwracają się do Rosji, by przestała stosować agresję wobec Ukrainy. - Wraz z partnerami pracujemy nad tym, by Ukraina mogła się bronić - dodał.