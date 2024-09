Dwóch amerykańskich żołnierzy zostało napadniętych w tureckim mieście Izmir przez członków nacjonalistycznej młodzieżówki. W momencie ataku napastnicy wykrzykiwali hasło "Jankesi do domu". W związku z zajściem zatrzymano piętnaście osób. Rzecznik Białego Domu przekazał, że Waszyngton jest "zaniepokojony" atakiem.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Izmirze na zachodzie Turcji . Zarówno tamtejsza ambasada USA , jak i lokalne władze potwierdziły, że dwóch amerykańskich żołnierzy padło ofiarą napaści ze strony członków nacjonalistycznego, antyamerykańskiego Tureckiego Związku Młodzieży (TGB), młodzieżówki opozycyjnej Partii Patriotycznej.

Napaść na amerykańskich żołnierzy

W komunikacie biura burmistrza Izmiru przekazano, że członkowie TGB "fizycznie zaatakowali" dwóch żołnierzy USA, ubranych po cywilnemu, a do zdarzenia doszło w dystrykcie Konak. Dodano, że w napaści uczestniczyły dwie kobiety i trzynastu mężczyzn oraz że widząc całe zajście, do szamotaniny dołączyło pięciu innych amerykańskich żołnierzy, również w cywilnych strojach. Wkrótce potem interweniowała policja. Biuro podkreśliło, że w związku z atakiem zatrzymano wszystkich 15 sprawców i wszczęto śledztwo.

Rzecznik Białego Domu przekazał, że Waszyngton jest "zaniepokojony" atakiem, ale dodał, że USA "doceniają fakt, że turecka policja traktuje tę sprawę poważnie i pociąga winnych do odpowiedzialności". Amerykańska ambasada w Turcji podkreśliła w serwisie X, że żołnierze są obecnie bezpieczni oraz potwierdziła, że ofiarą napaści padli żołnierze służący na okręcie USS Wasp. Przybył on do tureckiego Izmiru 1 września.