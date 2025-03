"Nadszedł czas". Ogromna frekwencja, wielki protest i walki z policją

W Turcji odbyły się prawybory mające wyłonić kandydata opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) na prezydenta Turcji. Frekwencja była ogromna. Zagłosowało niemal 15 milionów ludzi, a jedynym kandydatem był uwięziony burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu. Później w mieście rozpoczął się kolejny wielki protest. Doszło do starć z policją.

Mansur Yavas, wywodzący się z CHP burmistrz Ankary, również zwrócił uwagę na to, że "gdy do urn udaje się tak wiele osób, oznacza to, że nadszedł czas na przedterminowe wybory".