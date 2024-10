Na terenie tureckiej firmy z branży lotniczej i obronnej TUSAS w Ankarze doszło w środę do ataku terrorystycznego. Lokalne media informują o eksplozjach i strzelaninie. Władze przekazały, że zginęły trzy osoby, a czternaście zostało rannych. Wśród zabitych ma być dwóch ochroniarzy firmy.

Z informacji mediów w Ankarze wynika, że do ataku doszło w trakcie zmiany dyżuru pracowników ochrony. Telewizja NTV podała, że grupa napastników dotarła do kompleksu firmy lotniczej taksówką. Co najmniej jeden z napastników zdetonował bombę przed bramą, po czym innym udało się wejść na teren TUSAS.