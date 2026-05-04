Świat Tragedia na pokazie monster trucków. "Nie mógł zahamować", wjechał w ludzi

Monster truck wjechał w tłum podczas pokazu w Kolumbii Źródło: Reuters

Do wypadku doszło w niedzielę w mieście Popayan w zachodniej Kolumbii podczas pokazu monster trucków. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kolejnych 37 osób zostało rannych - podały miejscowe media. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 10-letnia dziewczynka - informuje kolumbijski dziennik "El Tiempo", powołując się na lokalne władze.

Jak widać na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych, jeden z pojazdów po pokonaniu przeszkody nie wyhamował i z dużą prędkością wjechał w tłum widzów. Władze przypuszczają, że przyczyną tragedii mogła być usterka techniczna. - Pojazd przyspieszył, nie mógł zahamować - powiedział komendant miejscowej policji Julian Castaneda. Ranna została również osoba kierująca pojazdem. Jak dodał Castaneda, "jej stan jest stabilny".