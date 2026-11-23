Terror w Nigerii. Rośnie liczba ofiar
"Liczba ofiar śmiertelnych w (miejscowości) Wawa to 35 Fulbe. Nadal trwają pochówki, a w zaroślach wciąż są odkrywane nowe ciała" - napisano w raporcie służb bezpieczeństwa, który widziała agencja AFP.
Atak na wioskę podczas modlitwy i odwet
W Nigerii grupy przestępcze wyspecjalizowały się w uprowadzaniu bydła, a ich celem są często wiejskie społeczności na północnym zachodzie i w centrum kraju.
W sobotę uzbrojeni mężczyźni zaatakowali podczas porannej modlitwy wioskę Luman Ba'are, zamieszkaną przez społeczność Kambari w stanie Niger. Zabili 11 osób, w tym szefa wioski i dzieci, które nie skończyły jeszcze 5. roku życia - podało źródło w służbach bezpieczeństwa. Napastnicy, którzy według mieszkańców pochodzili z ludu Fulbe, podpalili domy, skradli bydło i uprowadzili "wielu innych mieszkańców".
Lokalni mieszkańcy zaatakowali w odwecie dwie wioski Fulbe: Wawa i Gadi Oli. W raporcie nie podano liczby ofiar śmiertelnych w tej drugiej wiosce, ale podkreślono, że jest ona "wyższa niż w przypadku masakry w Wawie".
Terror w Nigerii
Społeczności lokalne w Nigerii są od wielu lat zastraszane przez zmotoryzowanych bandytów, uprowadzających ludzi dla okupu lub porywających bydło. Gangi regularnie najeżdżają na wioski, zabijają mieszkańców i okradają domy, po czym je podpalają. Niekiedy napastnicy współpracują z dżihadystami.
W sierpniowym raporcie analizującym porwania dla okupu firma doradcza SBM Intelligence oszacowała, że od lipca 2025 do czerwca 2026 r. wypłacono takim grupom okupy wysokości około 8,8 miliarda nair (5,8 miliona dolarów), co jest sumą trzykrotnie wyższą niż w analogicznym okresie lat 2024-2025.