Świat Terror w Nigerii. Rośnie liczba ofiar Oprac. Kuba Koprzywa |

Wojsko patroluje ulice w Nigerii (wideo ze stycznia 2024 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Liczba ofiar śmiertelnych w (miejscowości) Wawa to 35 Fulbe. Nadal trwają pochówki, a w zaroślach wciąż są odkrywane nowe ciała" - napisano w raporcie służb bezpieczeństwa, który widziała agencja AFP.

Atak na wioskę podczas modlitwy i odwet

W Nigerii grupy przestępcze wyspecjalizowały się w uprowadzaniu bydła, a ich celem są często wiejskie społeczności na północnym zachodzie i w centrum kraju.

W sobotę uzbrojeni mężczyźni zaatakowali podczas porannej modlitwy wioskę Luman Ba'are, zamieszkaną przez społeczność Kambari w stanie Niger. Zabili 11 osób, w tym szefa wioski i dzieci, które nie skończyły jeszcze 5. roku życia - podało źródło w służbach bezpieczeństwa. Napastnicy, którzy według mieszkańców pochodzili z ludu Fulbe, podpalili domy, skradli bydło i uprowadzili "wielu innych mieszkańców".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pacjentka z ebolą ewakuowana z kraju

Lokalni mieszkańcy zaatakowali w odwecie dwie wioski Fulbe: Wawa i Gadi Oli. W raporcie nie podano liczby ofiar śmiertelnych w tej drugiej wiosce, ale podkreślono, że jest ona "wyższa niż w przypadku masakry w Wawie".

Terror w Nigerii

Społeczności lokalne w Nigerii są od wielu lat zastraszane przez zmotoryzowanych bandytów, uprowadzających ludzi dla okupu lub porywających bydło. Gangi regularnie najeżdżają na wioski, zabijają mieszkańców i okradają domy, po czym je podpalają. Niekiedy napastnicy współpracują z dżihadystami.

W sierpniowym raporcie analizującym porwania dla okupu firma doradcza SBM Intelligence oszacowała, że od lipca 2025 do czerwca 2026 r. wypłacono takim grupom okupy wysokości około 8,8 miliarda nair (5,8 miliona dolarów), co jest sumą trzykrotnie wyższą niż w analogicznym okresie lat 2024-2025.