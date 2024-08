Zwiększone środki bezpieczeństwa podczas koncertów Taylor Swift

BBC wyjaśnia, że środki bezpieczeństwa na stadionie Wembley zostały zaostrzone w 2017 roku, gdy doszło do zamachu na koncercie Ariany Grande w Machesterze. W zeszłym tygodniu zagrożenie atakiem terrorystycznym doprowadziło do odwołania trzech koncertów Taylor Swift w Wiedniu. Po tym zdarzeniu brytyjska policja przekazała, że nic nie wskazuje na to, by sytuacja z Austrii miała jakikolwiek wpływ na powrót Swift na Wembley. Zaznaczono, że policja ściśle współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za ochronę obiektów i partnerami, aby zapewnić bezpieczeństwo.