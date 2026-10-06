Szwecja wyśle do Polski systemy Patriot. Premier o decyzji
Ulf Kristersson ogłosił decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot we wtorek na konferencji prasowej, uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji. - Zadaniem [szwedzkiego wojska - red.] będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę - przekazał premier. Według nadawcy publicznego SVT do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy.
Operacja ma rozpocząć się na początku grudnia i może potrwać do siedmiu miesięcy. Chodzi o węzeł logistyczny w Rzeszowie.
Więcej szczegółów wkrótce.
Źródło: Reuters, PAP, SVT