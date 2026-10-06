Świat Szwecja wyśle do Polski systemy Patriot. Premier o decyzji Oprac. Kamila Grenczyn |

Tusk o współpracy ze Szwecją: jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stella Pictures/ABACA/Abaca/PAP/EPA

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Ulf Kristersson ogłosił decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot we wtorek na konferencji prasowej, uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji. - Zadaniem [szwedzkiego wojska - red.] będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę - przekazał premier. Według nadawcy publicznego SVT do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy.

Operacja ma rozpocząć się na początku grudnia i może potrwać do siedmiu miesięcy. Chodzi o węzeł logistyczny w Rzeszowie.

Więcej szczegółów wkrótce.