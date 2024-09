Media: Szwajcaria kupuje złoto pochodzące prawdopodobnie z Rosji

- W obecnej sytuacji, gdy Rosja nie może swobodnie eksportować złota, istnieje wysokie ryzyko, że te dwa kraje są wykorzystywane do wysyłania złota do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii , a następnie na rynek światowy - powiedział w rozmowie ze swissinfo.ch Mark Pieth, profesor prawa karnego na Uniwersytecie w Bazylei i ceniony ekspert antykorupcyjny.

Sprzedają złoto z Rosji

Dane handlowe i celne pokazują, że Kazachstan i Uzbekistan wysłały w ubiegłym roku więcej złota, niż uzyskały i sprzedały ze swoich rezerw. Skąd więc wzięła się nadwyżka? Najbardziej logicznym wyjaśnieniem jest to, że przynajmniej część pochodzi z Rosji, drugiego co do wielkości producenta tego metalu szlachetnego na świecie.