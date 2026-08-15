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Świat

Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego

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Wołodymyr Zełenski
Drony na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Maksym Marusenko/PAP/EPA
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"106 lat temu ukraińscy żołnierze pomogli obrońcom Polski w obronie Warszawy i powstrzymaniu marszu bolszewizmu na zachód" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pogratulował Polsce z okazji rocznicy bitwy warszawskiej 1920 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę w serwisie X, składając Polsce gratulacje, podkreślił, że także dziś wspólne wysiłki Ukrainy i krajów sąsiednich są kluczowe w walce z Moskwą.

"Gratulujemy Polsce z okazji rocznicy bitwy warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Pamiętamy, jak w tej bitwie rozstrzygnął się los narodu i państwa polskiego, i wspólnymi siłami powstrzymano bolszewicką ofensywę. 106 lat temu ukraińscy żołnierze pomogli obrońcom Polski w obronie Warszawy i powstrzymaniu marszu bolszewizmu na zachód" - napisał Zełenski.

Zaznaczył, że również teraz Moskwa musi ponieść porażkę, a wspólne wysiłki narodów mają znaczenie, ponieważ rozstrzyga się los Ukrainy i jej sąsiadów. "Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność" - oświadczył.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada i parada morska
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada
Defilada
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Drony na defiladzie
Drony na defiladzie
Drony na defiladzie
Drony na defiladzie
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP

Wcześniej w sobotę gratulacje Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego złożył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dziękując Polsce za wsparcie wojskowe, szkolenie żołnierzy i pomoc logistyczną oraz za udzielenie schronienia rodzinom z Ukrainy. Gratulacje złożył także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Ambasador Polski upamiętnił bitwę pod Zadwórzem

Do obchodzonej w sobotę rocznicy odniósł się na X również szef ambasady RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Poinformował, że wraz z przedstawicielami polskich organizacji we Lwowie, duchownymi, harcerzami, konsulami, oficerami ataszatu wojskowego w Kijowie oraz gośćmi z Polski uczcił pamięć polskich żołnierzy i ich ofiarę we wsi Zadwórze niedaleko Lwowa.

To tam 17 sierpnia 1920 roku pododdział kapitana Bolesława Zajączkowskiego odpierał atak oddziałów bolszewickich idących ze wsparciem dla swoich sił podczas bitwy warszawskiej. Udało im się opóźnić bolszewików, ale ceną własnego życia - kapitan Zajączkowski popełnił samobójstwo wraz z kilkoma pozostałymi przy życiu żołnierzami.

Łukasiewicz przekazał, że podczas uroczystości mówił o służbie ojczyźnie i żołnierskim poświęceniu, a także o ukraińskich żołnierzach, którzy "w tej samej minucie naszego świętowania i zadumy w Zadwórzu odpierają kolejną kremlowską nawałę na wschodzie ich Ojczyzny". "Tamci bohaterowie i obecni bohaterowie są dla nas inspiracją. Cześć ich życiu i pamięci. A oba hymny: polski i ukraiński, brzmią i pięknie, i heroicznie, i nigdy nie umilkną" - napisał szef ambasady.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy warszawskiej 1920 roku. Sukces polskiego wojska zadecydował wówczas o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymał marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa warszawska pozostaje jednym z najważniejszych elementów polskiej pamięci historycznej.

W 1923 roku dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 roku święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiWojsko PolskieHistoriaDyplomacjaRosja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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