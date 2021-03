Kot zaatakował pilota. Samolot lądował awaryjnie

Pilot samolotu linii lotniczych Tarco Aviation został w czasie lotu zaatakowany przez kota. Kapitan zdecydował o zawróceniu maszyny na lotnisku w Chartumie – informują sudańskie media. Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu, pół godziny po tym, jak samolot Tarco Aviation lecący do stolicy Kataru Ad-Dauhy wystartował z Chartumu. Według serwisu Al Sudani kot pojawił się w kokpicie i zaatakował pilota, zmuszając go do powrotu na lotnisko w stolicy Sudanu.