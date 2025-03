Generał grozi atakiem na trzy państwa

Zastępca głównodowodzącego sudańskiej armii zagroził atakiem na trzy sąsiednie państwa: Czad, Sudan Południowy i ZEA, w ramach odwetu za wspieranie paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia, które od dwóch lat walczą z wojskiem rządowym Sudanu. Władze Czadu uznały to za "deklarację wojny" i poprzysiągł bronić swego terytorium.

Generał porucznik Yasir al-Atty, zastępca szefa armii Sudanu , zapowiedział podczas pogrzebu sudańskich żołnierzy zabitych przez Siły Szybkiego Wsparcia (RFS), że zostaną podjęte "działania odwetowe" przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Czadowi. Ostrzegł, że zbombarduje lotniska w Czadzie, które Zjednoczone Emiraty Arabskie wykorzystują do dostarczania broni.

- Wiemy, co mówimy, a nasze słowa wcale nie są żartem, ani nie są wypowiadane lekko - ostrzegł jednak sąsiada generał Atta.

Czad zapowiada stanowczą odpowiedź na agresję

Armia sudańska wielokrotnie oskarżała też Zjednoczone Emiraty Arabskie o wspieranie swego rywala podczas dwuletniej wojny domowej, która doprowadziła do najgorszego kryzysu humanitarnego na świecie. Eksperci ONZ opisali oskarżenia o przemyt broni przez ZEA do RSF przez Czad jako "wiarygodne", ale ZEA deklarują, że nikomu w tym konflikcie nie pomagają. Ewentualna wojna Czadu z Sudanem nie byłaby pierwszym starciem między tymi krajami. W grudniu 2005 roku armie tych krajów starły się, gdy do Czadu zbiegli partyzanci z sudańskiego Darfuru, a rządzący w Chartumie dyktator Omar al-Baszir oskarżył Ndżamenę o wspieranie sudańskich bojówek.