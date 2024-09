Anura Kumara Dissanayake został nowym prezydentem Sri Lanki. W poniedziałek oficjalnie objął on urząd w państwie mierzącym się z najpoważniejszym od dekad kryzysem gospodarczym. Lider marksistowsko-leninowskiej partii stał się najpopularniejszym od lat politykiem, który zjednał sobie ludzi obiecując głębokie zmiany. Jego wygrana wywołała jednak także obawy, że nowy prezydent pchnie Sri Lankę jeszcze bardziej w strefę wpływów Chin.

Anura Kumara Dissanayake w poniedziałek został oficjalnie zaprzysiężony na stanowisku prezydenta Sri Lanki. 55-letni lider marksistowskiej partii Ludowy Front Wyzwolenia (JVP) zdobył w pierwszej turze wyborów 39,5 proc. głosów. Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał za pierwszym razem większości głosów, losy wyścigu prezydenckiego zostały rozstrzygnięte w drugiej turze, w której wyraźnie pokonał on lidera opozycji i syna byłego prezydenta kraju, 57-letniego Sajitha Premadasę, lidera lewicowo-centrowej partii Zjednoczona Władza Ludowa (SJB).

Nowy prezydent Sri Lanki

Tegoroczne wybory na Sri Lance uważane są za szczególnie ważne, ponieważ dochodzi do nich w trudnym dla tego państwa czasie. "Olśniewająca wyspa", jak tłumaczyć można nazwę państwa, od dekad zdominowana jest przez kilka wpływowych dynastii politycznych i podnosi się z najcięższego kryzysu gospodarczego od przeszło siedmiu dekad.

"To pierwsze wybory na Sri Lance od czasu, gdy gospodarka tego kraju na Oceanie Indyjskim załamała się w 2022 r. w wyniku poważnego niedoboru rezerw walutowych, przez co nie była w stanie zapłacić za import podstawowych produktów, w tym paliwa, leków i gazu do gotowania" – przypomina Reuters. Zdaniem agencji, teraz "ten mający marksistowskie poglądy polityk odegra kluczową rolę w wyznaczeniu przyszłych reform w zadłużonym kraju".