Świat Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu. Z udziałem Donalda Tuska Oprac. Justyna Sochacka |

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu Źródło wideo: Reuters

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Spotkanie liderów rozpoczęło się w poniedziałek po godzinie 17 w paryskim Pałacu Inwalidów. Ma zakończyć się kolacją w Pałacu Elizejskim - siedzibie prezydenta Francji. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele ponad 30 państw, przede wszystkim z Europy, ale z Japonii i Kanady.

Uczestniczy w nim także premier Donald Tusk. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że "rozmowy będą dotyczyć możliwych działań po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego i zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie".

Prezydent Francji Emmanuel Macron powitał w Paryżu premiera Donalda Tuska Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ / POOL

Jak informował szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla dziennika "Ouest-France", spotkanie ma trzy cele. Są nimi wsparcie Ukrainy, zwłaszcza w sferze obrony powietrznej w obliczu ostrzałów rosyjskich, wzmocnienie presji na Rosję - co przewiduje kolejny, 21. planowany pakiet sankcji Unii Europejskiej, a także "przygotowanie pokoju i określenie gwarancji bezpieczeństwa, które będą potrzebne, by zapobiec wszelkiej nowej agresji" Rosji na Ukrainę.

Przywódcy będą omawiać między innymi współpracę w sferze obrony powietrznej, w tym przed pociskami balistycznymi, a także produkcję na Ukrainie uzbrojenia na licencji. Władze francuskie zapowiadały, że poniedziałkowe spotkanie będzie okazją do dalszych deklaracji w sprawie mobilizacji przemysłu francuskiego na rzecz wsparcia Ukrainy i do zaplanowania wspólnych ćwiczeń wojskowych w najbliższych miesiącach.

Pierwszy dzień w Paryżu. Premier @DonaldTusk rozpoczyna spotkanie w formacie „Koalicji Chętnych”. pic.twitter.com/DVPkVPyWQK — Adam Szłapka (@adamSzlapka) July 13, 2026 Rozwiń

Dziewięć państw i Ukraina zawiążą koalicję obrony antybalistycznej

Wcześniej odbyło się dwustronne spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem, a także spotkanie tak zwanej koalicji antybalistycznej.

Spotkanie Emmanuela Macrona z Wołodymyrem Zełenskim Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Tom Nicholson / POOL MAXPPP OUT

Dziewięć państw europejskich - Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia - przekazały w poniedziałkowym oświadczeniu, opublikowanym przez Pałac Elizejski, że zawiążą z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie.

Przywódcy państw założycielskich tej inicjatywy zaznaczyli, że "poprzez niniejszą deklarację dążymy do ustanowienia wspólnych wymagań operacyjnych, utworzenia wspólnych technicznych grup roboczych, określenia jasnych mechanizmów zarządzania oraz opracowania planu działania prowadzącego do uzyskania przez Koalicję pierwszych zdolności operacyjnych - zgodnie z naszymi odpowiednimi rozwiązaniami konstytucyjnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi".

Kraje chętnych powiększa się

Koalicja chętnych po raz pierwszy zebrała się w styczniu 2025 roku i zrzesza obecnie około 35 państw, głównie europejskich, do których dołączą w poniedziałek kolejne dwa: Mołdawia i Macedonia Północna.

We wtorek, 14 lipca Donald Tusk wraz z innymi przywódcami weźmie udział w obchodach Święta Narodowego Francji - Dnia Bastylii. Obchody te upamiętniają rocznicę zdobycia przez mieszkańców Paryża Bastylii - twierdzy pełniącej funkcję więzienia - w 1789 roku, co stało się symbolicznym początkiem Rewolucji Francuskiej.