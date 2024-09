Słynny prezenter BBC skazany

Zarzuty, które doprowadziły do skazania Edwardsa, dotyczyły 41 nielegalnych zdjęć, które zostały mu wysłane za pośrednictwem komunikatora WhatsApp - w tym dwóch filmów pornograficznych, przedstawiających kilkuletnie dziecko. Edwards przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Jak zaznacza Reuters, paragraf dotyczący "robienia nieprzyzwoitych zdjęć dzieciom" w przypadku Edwardsa odnosi się do otrzymywania takich materiałów. Prokuratorzy nie twierdzą, że Edwards dosłownie wykonał te zdjęcia.

Ostatnie zdjęcie brytyjski prezenter otrzymał w sierpniu 2021 roku. Mężczyzna, który je wysłał, napisał wówczas, że "facet na zdjęciu wygląda dość młodo i że ma więcej nielegalnych zdjęć", wskazał Hope w sądzie. Dodał, że Edwards odpowiedział wówczas mężczyźnie, aby "od teraz nie wysyłał mu więcej nielegalnych zdjęć", jednak internetowa konwersacja się nie zakończyła. Mężczyzna przesyłał Edwardsowi pornografię, choć już bez udziału dzieci, jeszcze do kwietnia 2022 roku.

Huw Edwards - kim jest

62-letni Huw Edwards to postać powszechnie znana w Wielkiej Brytanii. Sama BBC przyznaje, że był najsłynniejszym prezenterem wiadomości tej stacji, często wybieranym do relacjonowania najważniejszych wydarzeń w kraju.

W BBC pracował od 1984 roku, a przez ponad dwie dekady prowadził serwis informacyjny "BBC News at Ten". To on ogłosił informację o śmierci królowej Elżbiety w 2022 roku i prowadził relacje z wyborów, ślubów królewskich i igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Od lipca ubiegłego roku zniknął z anteny.