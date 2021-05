Wywiad podzielony w kwestii źródeł koronawirusa. Biden wzywa do "podwojenia wysiłków"

Prezydent USA Joe Biden zwrócił się w środę do amerykańskich agencji wywiadowczych, by "podwoiły wysiłki" w celu zbadania pochodzenia wirusa SARS-CoV-2. Część z nich skłania się ku teorii, że koronawirus wydostał się z chińskiego laboratorium. Amerykański przywódca zaapelował także do chińskich władz o współpracę przy międzynarodowym śledztwie.

Biden wzywa do przejrzystego międzynarodowego śledztwa

Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, powiedziała we wtorek, że USA popierają nowe dochodzenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Chinach, ale będzie to wymagało od Pekinu podjęcia działań i umożliwienia dostępu do danych potrzebnych do określenia pochodzenia wirusa.