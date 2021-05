Krewny Fethullaha Gulena zatrzymany przez turecki wywiad

Agencja Anatolia poinformowała, że turecki wywiad MIT pojmał za granicą i przewiózł do Turcji Selahaddina Gulena. Mężczyzna to krewny Fethullaha Gulena, islamskiego kaznodziei oskarżanego przez Ankarę o organizację nieudanego zamachu stanu w 2016 roku.

Nie poinformowano, z jakiego kraju sprowadzono Selahaddina Gulena, ani kiedy dokładnie się to stało. Według agencji AP mężczyzna najprawdopodobniej mieszkał w Kenii. Jak podała Anatolia zatrzymany był poszukiwany za "członkostwo w zbrojnej grupie terrorystycznej" i powiązania z jej kierownictwem. Do tej pory do Turcji przymusowo sprowadzono kilkadziesiąt osób oskarżanych o przynależność do organizacji Gulena, głównie z krajów bałkańskich i afrykańskich.