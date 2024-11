Jedenaście osób odniosło obrażenia w wyniku silnych turbulencji na pokładzie samolotu Lufthansy, podaje portal Sky News. Przewoźnik poinformował, że poszkodowani otrzymali pomoc tuż po lądowaniu we Frankfurcie.

Boeing 747-8 z 329 pasażerami i 19 członkami załogi na pokładzie wpadł w silne turbulencje nad Oceanem Atlantyckim podczas lotu z Buenos Aires do Frankfurtu nad Menem w nocy z poniedziałku na wtorek. W ich wyniku łącznie 11 osób, w tym pięciu pasażerów i sześciu członków załogi, odniosło niewielkie obrażenia, podał portal Sky News.

Poszkodowani w wyniku turbulencji

Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną natychmiast po tym, jak samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku we Frankfurcie we wtorek o godzinie 9:53, poinformowała Lufthansa. Według przewoźnika turbulencje były "krótkotrwałe" i wystąpiły w "międzyzwrotnikowej strefie konwergencji". Strefa konwergencji, czyli zbieżności wiatrów, to obszar w niskich szerokościach geograficznych.