Noblista zginął na torach, rodzina nie wierzy w wypadek. Wraca dochodzenie

Sąd w Republice Południowej Afryki wznowił dochodzenie w sprawie śmierci Alberta Luthuliego - laureata Pokojowej Nagrody Nobla za walkę na rzecz praw obywatelskich w czasach apartheidu. Wątpliwości dotyczące okoliczności jego śmierci od lat zgłaszane były przez rodzinę i aktywistów.

Kluczowe fakty: Albert Luthuli zasłynął z nieugiętej walki o prawa człowieka.

Zgodnie z oficjalną wersją wydarzeń noblista zginął w wypadku potrącony przez pociąg.

Prokuratura zapowiada "obalenie" dotychczasowych ustaleń.

Prokuratura krajowa RPA oświadczyła w poniedziałek, że "przedstawi przed sądem dowody w celu obalenia wstępnych ustaleń" w sprawie śmierci Alberta Luthuliego. Prokuratura nie podała, jakie to dowody. Luthuli zmarł w 1967 roku, siedem lat po otrzymaniu Pokojowej Nagrody Nobla za zasługi w walce z apartheidem (segregacją rasową). Przeprowadzone wówczas dochodzenie stwierdziło, że lider Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), którego działalność była wówczas zakazana, został potrącony przez pociąg i zmarł wskutek złamania podstawy czaszki. Zdarzenie to uznano za wypadek, nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Śmierć noblisty

Aktywiści i rodzina noblisty od lat podważają oficjalną wersję wydarzeń. Krewni "z zadowoleniem przyjęli ponowne otwarcie dochodzenia" - podał BBC w poniedziałek. Wnuk Luthuliego, Sandile Luthuli, w rozmowie z brytyjskim nadawcą stwierdził, że dochodzenie przeprowadzone blisko 60 lat temu "miało na celu zatuszowanie działań rządu (prowadzącego politykę) apartheidu".

- Liczymy na to, że niezależny wymiar sprawiedliwości, który pokieruje sprawą, opublikuje niezależne ustalenia dotyczące tego, co wydarzyło się tamtego pamiętnego lipcowego dnia 1967 roku - dodał wnuk noblisty. Mężczyzna podkreślił, że jego rodzinie zależy na ustaleniu przyczyny śmierci Luthuliego oraz na pociągnięciu do odpowiedzialności osób, które za nią odpowiadają.

Inny wnuk Luthuliego, Albert Mthunzi Luthuli, w rozmowie z południowoafrykańskim portalem IOL podkreślił, że rodzina z zadowoleniem przyjęła otwarcie dochodzenia, mimo że minęły już lata od śmierci "wielu osób, które podejrzewaliśmy o udział w zabójstwie mojego dziadka". BBC przypomina o podejrzeniach aktywistów z RPA, według których noblista został zabity przez ówczesne władze, które następnie zatuszowały sprawę, pozorując ją na wypadek.

Albert Luthuli - kto to

Urodzony pod koniec XIX wieku Albert Luthuli z wykształcenia był nauczycielem. Sprzeciwiał się apartheidowi, czyli doktrynie opartej na segregacji i dyskryminacji osób czarnoskórych i Azjatów, obowiązującej w RPA w latach 1948-1994. Luthuli zdobył rozgłos jako "przywódca dziesięciu milionów czarnych Afrykanów w ich bezkrwawej kampanii na rzecz praw obywatelskich" w RPA - czytamy na stronie Nagrody Nobla.

Afrykański Kongres Narodowy, na czele którego Luthuli stał w latach 1952-1967, doszedł do władzy po pierwszych demokratycznych wyborach w 1994 roku.

