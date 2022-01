Pożar w budynku parlamentu w Kapsztadzie. Zatrzymano podejrzewanego mężczyznę

W budynku parlamentu Republiki Południowej Afryki w Kapsztadzie w niedzielę wybuchł pożar. Unoszące się nad gmachem kłęby dymu były widoczne z kilku kilometrów. Ogień spowodował rozległe szkody, między innymi zawalenie się dachu w części kompleksu. To drugi raz w ciągu niespełna roku, gdy w kompleksie parlamentu RPA pojawił się ogień. W związku ze zdarzeniem zatrzymano mężczyznę w średnim wieku.

Do pożaru doszło w niedzielę około godziny 6 rano lokalnego czasu (5 rano w Polsce). Kilka godzin później z jednego z budynków wchodzących w skład kompleksu parlamentarnego RPA wciąż unosił się gęsty dym. Około godziny 9 minister robót publicznych i infrastruktury Patricia de Lille przekazała dziennikarzom, że pożar jest pod kontrolą. Poinformowała, że nie ma doniesień o jakichkolwiek rannych w pożarze.

Zatrzymano podejrzewanego. Sprawę bada specjalna policyjna jednostka

Dokładna przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że "wygląda na to, że system awaryjnych spryskiwaczy w budynku nie zadziałał tak, jak powinien". - Na szczęście dzięki szybkiej akcji strażakom udało się ocalić bardzo ważne zasoby naszego parlamentu - dodał. Poinformował, że alarm przeciwpożarowy w parlamencie włączył się dopiero wtedy, gdy strażacy byli już na miejscu i gasili pożar. Prezydent przekazał, że prace parlamentu będą kontynuowane pomimo zdarzenia.

Minister de Lille uściśliła, że "dziś rano odkryto, że ktoś zamknął jeden z zaworów, więc później było wody, aby uruchomić automatyczny system natryskowy". Dodała, że jest nagranie potwierdzające, że ktoś był we wczesnych godzinach porannych w budynku.

Potwierdziła, że w parlamencie zatrzymano podejrzewanego mężczyznę po pięćdziesiątce. Minister przekazała, że sprawa została przekazana elitarnej jednostce policyjnej zwanej "the Hawks" (z ang. - jastrzębie). Dodała, że rolą jednostki jest "zbadanie każdego ataku na instytucje polityczne".

Zawalił się dach w parlamencie

Parlament w Kapsztadzie to kompleks kilku budynków, najstarsze z nich pochodzą jeszcze z XIX wieku. Zgromadzenie Narodowe, izba niższa, znajduje się w tak zwanym Nowym Skrzydle. Siedziba izby wyższej, Narodowej Izby Prowincji, mieści się w Nowym Skrzydle. Pożar wybuchł w Starym Skrzydle, ale przeniósł się również do Nowego, wdzierając się do sali obrad Zgromadzenia Narodowego - podały służby parlamentu.