"Krytyczna potrzeba" Ukrainy. Niemcy proponują plan "30+5"

W czwartek w kwaterze głównej NATO w Brukseli spotkali się ministrowie obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po południu dyskutowali w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (grupa Ramstein). Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zaapelował o pilne przekazanie jego państwu pocisków PAC-3 do systemów Patriot, by wzmocnić obronę powietrzną przed rosyjskimi atakami na obiekty energetyczne.

- Krytycznie potrzebujemy środków do przechwytywania rakiet balistycznych, ponieważ Rosja chce tej zimy zniszczyć naszą infrastrukturę krytyczną. Wzywam partnerów do pilnego przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 z własnych zapasów, aby chronić naszą energetykę zimą - powiedział Fedorow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. W ocenie ukraińskiego ministra rakiety "są najskuteczniejszym środkiem" do przeciwdziałania rosyjskiej balistyce.

Fedorow o celu ukraińskiej armii

Fedorow podkreślił, że odnowionemu zespołowi Ministerstwa Obrony prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił jasne zadanie: zbudować system zdolny powstrzymać wroga w powietrzu, zahamować jego postępy na ziemi, wzmocnić asymetryczne ataki i cyberuderzenia przeciwko wrogowi i jego gospodarce, a także sprawić, by koszt wojny dla Rosji stał się taki, którego nie będzie w stanie udźwignąć – przekazał Interfax-Ukraina.

- Nasze podejście do wojny już przynosi rezultaty, straty rosyjskiej armii rosną. W grudniu Rosja poniosła rekordowe straty - 35 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych. Wszystkie te straty są zweryfikowane i mają potwierdzenie w materiałach wideo. Naszym celem jest co najmniej 50 tysięcy potwierdzonych strat wroga miesięcznie - oświadczył Fedorow.

Przedstawiciel Kijowa wezwał także partnerów w NATO do "zwiększenia wkładów w program PURL" (ang. Prioritised Ukraine Requirements List). W ramach uruchomionego w sierpniu 2025 roku mechanizmu Sojusz finansuje zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie.

Kilkadziesiąt miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy

Na apel Federowa zareagował minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Zobowiązał się, że jego kraj dostarczy Kijowowi dodatkowo pięć systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, jeśli inne kraje sojusznicze przekażą łącznie 30 takich systemów dla ukraińskiej armii.

- Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy - powiedział Pistorius po spotkaniu. Niemiecki minister zaznaczył, że decyzje w tej sprawie w innych krajach nie zostały jeszcze podjęte, ale podkreślił, że jest "bardzo optymistycznie nastawiony" do możliwości zrealizowania celu "30+5".

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey oświadczył po spotkaniu formatu Ramstein, że jego kraj oraz sojusznicy złożyli zobowiązanie do przekazania pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 35 miliardów dolarów.

- Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem - powiedział.

