Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Krytyczna potrzeba" Ukrainy. Niemcy proponują plan "30+5"

PAC-3
Szczyt ministrów obrony narodowej NATO w Brukseli
Źródło: Reuters
Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow wystosował apel do sojuszników w ramach formatu Ramstein o pilne przekazanie pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Podkreślił, że to "najskuteczniejszy" środek przeciwdziałania rosyjskim pociskom balistycznym. Szef resortu obrony Niemiec Boris Pistorius zaproponował po czwartkowym szczycie w Brukseli, że jego kraj przekaże całe systemy, jeśli zobowiążą się do tego także pozostali sojusznicy. 

W czwartek w kwaterze głównej NATO w Brukseli spotkali się ministrowie obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po południu dyskutowali w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (grupa Ramstein). Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zaapelował o pilne przekazanie jego państwu pocisków PAC-3 do systemów Patriot, by wzmocnić obronę powietrzną przed rosyjskimi atakami na obiekty energetyczne.

- Krytycznie potrzebujemy środków do przechwytywania rakiet balistycznych, ponieważ Rosja chce tej zimy zniszczyć naszą infrastrukturę krytyczną. Wzywam partnerów do pilnego przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 z własnych zapasów, aby chronić naszą energetykę zimą - powiedział Fedorow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. W ocenie ukraińskiego ministra rakiety "są najskuteczniejszym środkiem" do przeciwdziałania rosyjskiej balistyce.

System antybalistyczny PAC-3
System antybalistyczny PAC-3
Źródło: Lockheed Martin

Fedorow o celu ukraińskiej armii

Fedorow podkreślił, że odnowionemu zespołowi Ministerstwa Obrony prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił jasne zadanie: zbudować system zdolny powstrzymać wroga w powietrzu, zahamować jego postępy na ziemi, wzmocnić asymetryczne ataki i cyberuderzenia przeciwko wrogowi i jego gospodarce, a także sprawić, by koszt wojny dla Rosji stał się taki, którego nie będzie w stanie udźwignąć – przekazał Interfax-Ukraina.

- Nasze podejście do wojny już przynosi rezultaty, straty rosyjskiej armii rosną. W grudniu Rosja poniosła rekordowe straty - 35 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych. Wszystkie te straty są zweryfikowane i mają potwierdzenie w materiałach wideo. Naszym celem jest co najmniej 50 tysięcy potwierdzonych strat wroga miesięcznie - oświadczył Fedorow.

Przedstawiciel Kijowa wezwał także partnerów w NATO do "zwiększenia wkładów w program PURL" (ang. Prioritised Ukraine Requirements List). W ramach uruchomionego w sierpniu 2025 roku mechanizmu Sojusz finansuje zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie.

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy

BIZNES

Kilkadziesiąt miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy

Na apel Federowa zareagował minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Zobowiązał się, że jego kraj dostarczy Kijowowi dodatkowo pięć systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, jeśli inne kraje sojusznicze przekażą łącznie 30 takich systemów dla ukraińskiej armii. 

- Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy - powiedział Pistorius po spotkaniu. Niemiecki minister zaznaczył, że decyzje w tej sprawie w innych krajach nie zostały jeszcze podjęte, ale podkreślił, że jest "bardzo optymistycznie nastawiony" do możliwości zrealizowania celu "30+5". 

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey oświadczył po spotkaniu formatu Ramstein, że jego kraj oraz sojusznicy złożyli zobowiązanie do przekazania pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 35 miliardów dolarów.

- Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lockheed Martin

Udostępnij:
Tagi:
BrukselaNATOUkrainaRosjaWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęPomoc dla Ukrainy
Czytaj także:
26212585
Pech i koniec marzeń Maliszewskiej o medalu
EUROSPORT
Pilne
Kolejne weta Nawrockiego
Polska
imageTitle
Szefowa MKOl rozpłakała się po tym, jak ogłosiła dyskwalifikację
EUROSPORT
imageTitle
Zełenski reaguje i odznacza. "Ruch olimpijski nie powinien sprzyjać agresorowi"
EUROSPORT
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
METEO
Tomasiak znów skoczył daleko
Tomasiak rozczarował na pierwszym treningu
RELACJA
Włodzimierz Skalik podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
"Powinien być kordon sanitarny, jeśli chodzi o polityków o takich poglądach"
Polska
Jak w Sejmie manipulowano o szczepionkach na HPV
Mówiła to w Sejmie. Sześć kłamstw i manipulacji na temat szczepionek na HPV
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Powiedziała "tak" kilka minut po upadku. Wzruszający moment na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Kolejny Ukrainiec ryzykował brak startu. Kazali mu zakleić napis na kasku
EUROSPORT
pap_20250626_034
Zwrot w sprawie unijnych funduszy dla Węgier
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Jest ruch obrońców w sprawie aresztu dla Ziobry
Polska
imageTitle
Polacy poznali rywali w Lidze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
"Trudno tu się doszukiwać agitacji politycznej"
EUROSPORT
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
METEO
pap_20230427_0SZ
Chcą przekonać turystów do Radomia. Ogłoszono przetarg
BIZNES
Teodor Zajder
Dziewięciolatek z Gdańska ustanowił nowy rekord świata w układaniu kostki Rubika
Polska
Rafineria w Wołgogradzie
Pożar po ukraińskim uderzeniu. Jedna z największych rafinerii w Rosji nie pracuje
Świat
11 min
pc
Mem na koncie Trumpa, który oburzył nawet jego partię. "Co jeszcze musicie zobaczyć?"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Wielka niespodzianka. Pokonana Świątek bez półfinału
Wielka niespodzianka. Świątek bez półfinału
EUROSPORT
SMS z informacją o paczce może być oszustwem. Policja ostrzega
Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie
BIZNES
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Iran. Teheran. Obchody 47. rocznicy rewolucji islamskiej
Przerwana transmisja po "przejęzyczeniu" irańskiego reportera
Świat
Groził ekspedientce nożem i pałką teleskopową
Wyciągnął nóż i zażądał papierosów. Zatrzymano 27-latka
Wrocław
Le Pen
Kończy się proces Marine Le Pen. Co ją czeka
Świat
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Karol Nawrocki i podsekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda
Nawrocki chce rozmawiać o Czarzastym w "wąskim gronie"
Polska
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
WARSZAWA
imageTitle
Kask, wcześniej zaciśnięte pięści. Za co można wylecieć z igrzysk
EUROSPORT
1 godz
pc
Kłody pod nogi i kolejny spór. Czy w polityce istnieje przyzwoitość?
WITajcie w mojej bańce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica