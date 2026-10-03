Rosjanie zaatakowali kolejny most w Kijowie
Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Most Północny w Kijowie będący kluczową przeprawą, łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru, był już kilkakrotnie atakowany przez rosyjskie drony.
Ruch na Moście Północnym zamknięty
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował w sobotę rano o kolejnym trafieniu w most. Służby ratownicze są już w drodze na miejsce zdarzenia - dodał. Później przekazał, że uszkodzona została nawierzchnia na moście oraz sieć trakcyjna trolejbusowa. Ruch przez most z lewego na prawy brzeg Dniepru jest obecnie zamknięty.
Przed rosyjską inwazją na Ukrainę ponad jedna trzecia z trzech milionów mieszkańców stolicy mieszkała na wschodnim, czyli "lewym", brzegu Dniepru, ale zdecydowana większość pracuje na zachodnim brzegu,"prawym", gdzie znajduje się większość instytucji rządowych i przedsiębiorstw - zauważyła agencja Reuters.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać moment uderzenia.
W tym tygodniu Rosjanie atakowali również Most Południowy w Kijowie.
Rosyjskie ataki w Ukrainie
Cztery osoby, w tym jedno dziecko, zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału Hostomelu w obwodzie kijowskim - poinformowała w sobotę rano Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.
Rosjanie kilkukrotnie atakowali też Sumy dronami. Bezzałogowiec uderzył między innymi w dwupiętrowy budynek mieszkalny. W mieście wybuchły pożary. Ratownicy ugasili już ogień. Według wstępnych danych nikt nie został ranny - podały ukraińskie służby.