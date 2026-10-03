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Świat

Rosjanie zaatakowali kolejny most w Kijowie

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Rosjanie zaatakowali most w Kijowie
Rosyjski atak na obwód kijowski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Rosjanie trafili Most Północny nad Dnieprem w Kijowie w trakcie sobotniego ataku powietrznego - poinformowały władze stolicy Ukrainy. W ostatnich dniach celem ataków był również Most Południowy - przypomina agencja Reuters. Kilka osób zostało rannych w wyniku ostrzału Hostomelu.

Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Most Północny w Kijowie będący kluczową przeprawą, łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru, był już kilkakrotnie atakowany przez rosyjskie drony.

Rosjanie zaatakowali most w Kijowie
Rosjanie zaatakowali most w Kijowie
Źródło zdjęcia: Reuters

Ruch na Moście Północnym zamknięty

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował w sobotę rano o kolejnym trafieniu w most. Służby ratownicze są już w drodze na miejsce zdarzenia - dodał. Później przekazał, że uszkodzona została nawierzchnia na moście oraz sieć trakcyjna trolejbusowa. Ruch przez most z lewego na prawy brzeg Dniepru jest obecnie zamknięty.

Rosjanie zaatakowali most w Kijowie
Rosjanie zaatakowali most w Kijowie
Źródło zdjęcia: Reuters

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę ponad jedna trzecia z trzech milionów mieszkańców stolicy mieszkała na wschodnim, czyli "lewym", brzegu Dniepru, ale zdecydowana większość pracuje na zachodnim brzegu,"prawym", gdzie znajduje się większość instytucji rządowych i przedsiębiorstw - zauważyła agencja Reuters.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać moment uderzenia.

W tym tygodniu Rosjanie atakowali również Most Południowy w Kijowie.

Rosyjskie ataki w Ukrainie

Cztery osoby, w tym jedno dziecko, zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału Hostomelu w obwodzie kijowskim - poinformowała w sobotę rano Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

Rosjanie kilkukrotnie atakowali też Sumy dronami. Bezzałogowiec uderzył między innymi w dwupiętrowy budynek mieszkalny. W mieście wybuchły pożary. Ratownicy ugasili już ogień. Według wstępnych danych nikt nie został ranny - podały ukraińskie służby.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
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