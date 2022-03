Plan Marshalla 2.0 dla Ukrainy. Doradca prezydenta Zełenskiego o apelu premiera Morawieckiego

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak w sobotę po popołudniu zamieścił wpis na Twitterze, w którym skomentował słowa premiera Mateusza Morawieckiego. "Plan Marshalla 2.0. To moralna odpowiedzialność tych, którzy nie chcą stać obok, gdy pociski Federacji Rosyjskiej uderzają w nasze miasta. Niszczenie infrastruktury cywilnej to wojna Rosji przeciwko Ukrainie" - napisał Podolak.

Pomoc dla Ukrainy - Plan Marshalla 2.0

W jego ocenie "na ten plan muszą złożyć się przede wszystkim najbogatsze państwa, ponieważ to one przespały moment, kiedy można było postawić tamę agresji rosyjskiej". - One również z tego względu są dzisiaj po stronie europejskiej odpowiedzialne za to, żeby konstruować ten plan odbudowy Ukrainy. Polska w tym również pomaga - powiedział Mateusz Morawiecki. Zwrócił uwagę, że "Polska już dzisiaj ponosi spore koszty – które będą zrefinansowane - związane z największym od drugiej wojny światowej kryzysem uchodźczym".