Niszczycielskie rosyjskie bomby szybujące wciąż spadają na terytorium Rosji - napisał amerykański dziennik "The Washington Post", powołując się na rosyjski dokument, przechwycony przez ukraiński wywiad. Wynika z niego, że w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim w ciągu ostatniego roku spadło co najmniej 38 bomb lotniczych.

"The Washington Post" powołuje się na "wewnętrzny rosyjski dokument", który - zdaniem dziennika - "ujawnił, że potężne bomby szybujące, których Rosja używa z tak wielkim skutkiem do bombardowania ukraińskich miast, spadają także na jej własne terytorium".

Dokumentem, uzyskanym przez "The Washington Post", jest tabela, pokazująca, gdzie konkretnie spadły bomby. Najprawdopodobniej została ona sporządzona przez biełgorodzkie miejskie służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Wynika z niej, że w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim, od kwietnia 2023 roku do kwietnia tego roku, spadło co najmniej 38 bomb. Większość z nich nie denotowała.