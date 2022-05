Morgan Freeman z zakazem wjazdu do Rosji. Czym aktor podpadł Putinowi?

Morgan Freeman znalazł się na zaktualizowanej liście 963 Amerykanów objętych rosyjskimi sankcjami. Kremlowi nie spodobał się fakt, że aktor zaangażował się w działania organizacji badającej kwestię rosyjskich ataków na demokrację. "Wyobraźcie sobie scenariusz filmu: były agent KGB, niezadowolony z upadku jego ojczyzny, knuje zemstę (...). I podobnie jak prawdziwy szpieg KGB potajemnie używa cyberwojny do atakowania demokracji na całym świecie (...). Tym szpiegiem jest Władimir Putin. A to nie jest scenariusz filmowy" - mówił aktor.

Freeman: Tym szpiegiem jest Władimir Putin. A to nie jest scenariusz filmowy

Reiner zasiada w radzie nadzorczej organizacji, a Morgan Freeman wypowiedział się w nagraniu mówiącym o działaniach Rosji na terenie Stanów Zjednoczonych: "Zostaliśmy zaatakowani. Jesteśmy w stanie wojny. Wyobraźcie sobie scenariusz filmu: były agent KGB, niezadowolony z upadku jego ojczyzny (Związku Radzieckiego - red.), knuje zemstę. Korzystając z chaosu, wspina się po szczeblach postsowieckiej Rosji i zostaje prezydentem. Ustanawia autorytarny reżim, a następnie skupia się na swoim zaprzysięgłym wrogu, Stanach Zjednoczonych. I podobnie jak prawdziwy szpieg KGB potajemnie używa cyberwojny do atakowania demokracji na całym świecie. Wykorzystując media społecznościowe do rozpowszechniania propagandy i fałszywych informacji, przekonuje ludzi w społeczeństwach demokratycznych, by nie ufali swoim mediom, procesom politycznym, a nawet sąsiadom. I wygrywa. Tym szpiegiem jest Władimir Putin. A to nie jest scenariusz filmowy" - mówił aktor.