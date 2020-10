Sto dni w najsurowszym areszcie w Rosji. Obrońcy nie wiedzą, "na czym ma polegać istota oskarżenia"

Dzienniki "Kommiersant" i "Wiedomosti", w których Iwan Safronow wcześniej pracował, publikują jego artykuły. Również niezależna "Nowaja Gazieta" przypomniała sprawę Safronowa, umieszczając na stronie internetowej banner, przekierowujący do portalu z informacjami o toczącym się wobec niego śledztwie - freesafronov.ru.

Ceniony autor czołowych dzienników

Sam Safronow nie przyznaje się do winy i uważa, że powodem oskarżeń jest jego działalność dziennikarska. Od maja tego roku nie pracował już w mediach, został w tym czasie doradcą szefa agencji Roskosmos Dmitrija Rogozina. Wcześniej przez ponad 10 lat był cenionym autorem czołowych dzienników - "Kommiersanta" i "Wiedomosti", był także akredytowany jako reporter na Kremlu.

Obrońcy i dziennikarze mają wątpliwości

Safronow jest przetrzymywany w najsurowszym areszcie śledczym w Rosji - moskiewskim Lefortowie. Rosyjskie media - takie jak "Nowaja Gazieta" czy koledzy Safronowa z "Kommiersanta" - zwracają uwagę na to, że zarzuty wobec niego nie zostały dotąd poparte żadnymi dowodami, a on sam nigdy nie miał dostępu do tajemnic państwowych.