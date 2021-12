Moskwa. Zaczął strzelać w urzędzie, bo ochroniarz poprosił go o założenie maseczki

Były rosyjski wojskowy zastrzelił dwie osoby w jednym z moskiewskich urzędów dzielnicowych. Wyciągnął broń, gdy ochroniarz zwrócił mu uwagę, by założył maseczkę ochronną - podała agencja TASS. Sprawca został zatrzymany.

Zabici to pracownica urzędu i jeden z petentów. Wśród trzech rannych osób jest dziewczynka w wieku 10-11 lat.

Sprawca otworzył ogień, gdy po wejściu do urzędu ochroniarz poprosił go o nałożenie maseczki ochronnej. Według niektórych mediów ochroniarz próbował wyprowadzić mężcyznę po tym, jak odmówił on nałożenia maseczki i wówczas sprawca wyjął broń.