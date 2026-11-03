Świat Rosja atakuje Ukrainę. Jest alert RCB

Ukraiński i rosyjska rzecznik praw człowieka spotkali się z mieszkańcami Ołeszków Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść rozesłanego alertu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że ostrzeżenie dostali odbiorcy na terenie części województwa lubelskiego. Chodzi o powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa:

- lubelskiego - powiaty:… pic.twitter.com/C8Q3IcIP0W — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 3, 2026 Rozwiń

Drugi taki alert w ciągu jednego dnia

To drugi alert przesłany we wtorek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy rozesłano przed godziną 6 na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. O godzinie 6.49 przekazano, że alert został odwołany.

Wcześniej, o godz. 2.35 komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ."W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - brzmiało oświadczenie.