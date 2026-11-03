Rosja atakuje Ukrainę. Jest alert RCB
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść rozesłanego alertu.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że ostrzeżenie dostali odbiorcy na terenie części województwa lubelskiego. Chodzi o powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.
Drugi taki alert w ciągu jednego dnia
To drugi alert przesłany we wtorek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy rozesłano przed godziną 6 na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. O godzinie 6.49 przekazano, że alert został odwołany.
Wcześniej, o godz. 2.35 komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ."W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - brzmiało oświadczenie.