Świat Rosja atakuje Ukrainę. Eksplozje w Kijowie, są ofiary Adam Styczek |

Pilna wiadomość Źródło zdj. gł.: TVN24

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Świadek agencji Reuters przekazał, że w Kijowie słychać było wybuchy. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach. Dwie osoby zginęły - podały władze miasta na Telegramie.

Rosyjskie siły wykorzystują bombowce Tu-160 do wystrzeliwania w kierunku Ukrainy pocisków manewrujących Ch-101.

W wyniku oddzielnego nalotu na położone w południowo-wschodniej części kraju miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża, nie podając jednak szczegółów.

We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.

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