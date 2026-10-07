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Świat

Rosja atakuje Ukrainę. Eksplozje w Kijowie, są ofiary

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Pilna wiadomość
Pilna wiadomość
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W środę nad ranem Rosja przeprowadziła atak na ukraińską stolicę, Kijów, uszkadzając budynki i magazyny w różnych częściach miasta - poinformował na Telegramie mer Witalij Kliczko. Są pierwsze doniesienia o ofiarach. Rosjanie atakują także Dniepr.

Świadek agencji Reuters przekazał, że w Kijowie słychać było wybuchy. Wojsko zaapelowało do Ukraińców, aby nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych i pozostawali w schronach. Dwie osoby zginęły - podały władze miasta na Telegramie.

Rosyjskie siły wykorzystują bombowce Tu-160 do wystrzeliwania w kierunku Ukrainy pocisków manewrujących Ch-101.

W wyniku oddzielnego nalotu na położone w południowo-wschodniej części kraju miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża, nie podając jednak szczegółów.

We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.

Artykuł jest aktualizowany.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Wojna w UkrainieKijówRosja
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