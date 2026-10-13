Świat Nie żyje RJ Mitte. Gwiazdor "Breaking Bad" miał 34 lata Adam Styczek |

RJ Mitte zmarł w Brownsville w Teksasie Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci uwielbianego aktora, filantropa i zaangażowanego orędownika praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mittego" - przekazał BBC jego przedstawiciel, Sean Reilly. Aktor zmarł w Brownsville w stanie Teksas. Nie podano bezpośredniej przyczyny zgonu.

RJ Mitte, a właściwie Roy Frank Mitte III, który sam żył z mózgowym porażeniem dziecięcym, wykorzystał własne doświadczenia, wcielając się w postać Waltera White'a Jr. w nagrodzonym statuetką Emmy serialu, w którym główne role zagrali Bryan Cranston i Aaron Paul. Za swoją pracę przy tej produkcji otrzymał w 2014 roku nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych.

"Mitte nadał tej roli autentyczność i wykorzystał swoją pozycję do budowania świadomości na temat niepełnosprawności oraz promowania integracji społecznej" - przyznał w oświadczeniu dla BBC jego przedstawiciel.

Departament Policji w Brownsville w oświadczeniu dla BBC potwierdził śmierć aktora. Uprzedzono, że przyczyna i okoliczności zgonu nie zostały jeszcze ustalone, a dochodzenie trwa. Według policji nie podejrzewa się udziału osób trzecich.

Aktor zmarł 12 października w swoim domu - przekazała agencji Associated Press Cyndi Hinojosa, sędzia pokoju hrabstwa Cameron, dodając, że przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.

Koledzy z planu pożegnali Mittego

W oświadczeniu przekazanym serwisowi "Hollywood Reporter" Aaron Paul - odtwórca jednej z głównych ról, Jessego Pinkmana - wyznał, że jest zdruzgotany informacją o śmierci Mittego. "RJ, kocham cię, przyjacielu. Będzie nam ciebie brakowało" - napisał. "A do każdego, kto to czyta: wiedzcie, że jesteście kochani i nie jesteście sami. Zawsze o tym pamiętajcie" - dodał.

Dean Norris, który grał wuja postaci granej przez Mittego - Hanka Schradera - napisał, że choć "RJ nie grał mojego serialowego syna, zawsze miałem na niego oko, gdy jako młody chłopak przebywał na planie". "Nie mogę w to uwierzyć. Myślę o nim i jego rodzinie" - przyznał.

Oh my God! Was working just found out about RJ

I am heartbroken

Though RJ didn’t play my TV son, I always looked out for him as a young kid on set. He was a sweetheart of a young man and will be greatly missed. This is so heartbreaking, I can’t believe it. Thinking of him and… — Dean Norris (@deanjnorris) October 12, 2026 Rozwiń Źródło: X