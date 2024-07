Reżimy zacieśniają współpracę. "Jasny cel"

Szefowie dyplomacji Korei Północnej i Białorusi chcą zacieśnienia i pogłębienia więzi, aby otworzyć nowy rozdział - przekazała reżimowa północnokoreańska agencja KCNA. Minister spraw zagranicznych Białorusi Maksym Ryżenkow przybył z czterodniową wizytą do Pjongjangu.

W czasie wtorkowego przyjęcia w hotelu Koryo w Pjongjangu szefowa północnokoreańskiej dyplomacji Cze Son Hui powiedziała, że Białoruś i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) "dążą do wspólnych ideałów i celów", i podkreśliła, że rząd Korei Północnej "ma jasny cel otwarcia nowego rozdziału stosunków dwustronnych".

Associated Press/East News

Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Białorusi i Korei Północnej Associated Press/East News

Białoruś zacieśnia stosunki z Koreą Północną, Rosją i Chinami

Jest to również jeden z krajów, do których Korea Północna wysyłała w przeszłości swoich pracowników, naruszając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. W lipcu Białoruś dołączyła także do powstałej z inicjatywy Moskwy i Pekinu Szanghajskiej Organizacji Współpracy.