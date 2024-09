Rosja rozpoczęła w zeszłym roku produkcję nowego drona szturmowego dalekiego zasięgu o nazwie Harpia-A1, który został użyty w wojnie na Ukrainie. Do produkcji tych maszyn wykorzystuje chiński silnik i inne części - podała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła z europejskiej agencji wywiadowczej i widziane przez siebie dokumenty. Według Reutersa, drony użyto już w Ukrainie do ataków na cele cywilne i wojskowe.

Drony użyto już w Ukrainie. Do ataków na cele cywilne i wojskowe

Chiny: nie istnieją ograniczenia handlu z Rosją

"Rosja może teraz bardziej polegać na krajowym rozwoju, a także Chinach"

Samuel Bendett - analityk ds. obronności i starszy pracownik naukowy w Center for a New American Security, think tanku z siedzibą w Waszyngtonie - powiedział agencji Reutera, że jeżeli informacja o produkcji Harpii zostanie potwierdzona, oznaczałoby to odejście Rosji od uzależnienia od irańskich projektów na drony dalekiego zasięgu.