"Droga ku demokracji została gwałtownie przerwana". Papież apeluje o uwolnienie więźniów politycznych

W dorocznym "orędziu o stanie świata" papież Franciszek zaapelował do wojskowych stojących na czele puczu w Mjanmie o uwolnienie więźniów politycznych i powrót na ścieżkę demokracji. W kraju trwają protesty i bojkoty towarów związanych z juntą.

Papież Franciszek zapewniał o swojej "sympatii i bliskości" z mieszkańcami Mjanmy, którą odwiedził w 2017 roku. - Droga ku demokracji, na którą (Mjanma) wkroczyła w ostatnich latach, została gwałtownie przerwana przez zeszłotygodniowy zamach stanu - oświadczył. - Doprowadziło to do uwięzienia wielu przywódców politycznych, którzy - mam nadzieję - zostaną bezzwłocznie uwolnieni w geście zachęty do szczerego dialogu, mającego na celu dobro kraju - dodał.