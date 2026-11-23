Świat Wysoce zjadliwy wirus we Francji. Wybito tysiące ptaków Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ptasia grypa atakuje koty. Jak zadbać o zwierzaki? Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ognisko stwierdzono na fermie drobiu w departamencie Pas-de-Calais. Spośród 4300 hodowanych tam ptaków padło 80, a pozostałe zostały wybite - podała WOAH, powołując się na raport francuskich władz.

Ognisko wykryto w czwartek, dzień przed podniesieniem przez Francję poziomu zagrożenia ptasią grypą do "wysokiego". Wiąże się to m.in. z obowiązkiem trzymania drobiu w zamknięciu.

Rozprzestrzenianie się ptasiej grypy budzi obawy rządów i branży drobiarskiej. W ostatnich latach choroba doprowadziła do masowych strat w stadach na całym świecie, zakłócając dostawy, przyczyniając się do wzrostu cen drobiu i jaj oraz zwiększając ryzyko przeniesienia wirusa na ludzi.

Ptasia grypa także w Polsce

Również w poniedziałek poinformowano o wykryciu ogniska grypy ptaków wywołanej wirusem H5N1 na fermie indyków w Lipinkach w gminie Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie). To pierwszy taki przypadek w regionie od blisko sześciu miesięcy.

W gospodarstwie utrzymywano ponad 18,7 tys. indyków rzeźnych. Według WOAH choroba zabiła 587 ptaków, a pozostałe wybito. Lokalne władze zaapelowały o trzymanie drobiu w zamknięciu i przestrzeganie zaleceń weterynaryjnych.